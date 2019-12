Campagne “Vuurwerkafval ruim je op” van start

50 gratis opruimpakketten voor de snelle beslissers

Wellicht heeft u ze al gezien. De advertenties en de lantaarnpaalborden, waarin u wordt opgeroepen om het vuurwerkafval op te ruimen. Want vuurwerk is mooi, maar een schone straat ook!

Mooi Schoon, het zwerfvuilprogramma van ROVA, voert elk jaar rond deze tijd, samen met de gemeenten, campagne om de straten weer vuurwerkafvalvrij te maken. Want zoals projectmanager Petra Streng van Mooi Schoon het verwoordt: “Iedereen wil graag wonen, spelen en werken in een schone en veilige leefomgeving. En daar horen straten waar het vuurwerkafval nog weken lang blijft liggen niet bij.”

Onveilig en slecht voor milieu

Nog elk jaar raken kinderen gewond, doordat ze oud vuurwerk rapen en dit proberen af te steken. En wist u dat vuurwerk jaarlijks goed is voor 11% van het giftige koper in ons oppervlaktewater? Mooi Schoon en de gemeenten roepen u dan ook op om de straten gelijk na Oud en Nieuw weer vuurwerkafvalvrij te maken. Al of niet gezellig samen met de buren.

Gratis inleveren en opruimpakketten

Op www.mooi-schoon.nl/nieuwjaar staan tips hoe u uw vuurwerkafval veilig kunt opruimen en waar u het afval (gratis) kunt inleveren. Tevens kunnen snelle beslissers hier een van de 50 gratis opruimpakketten bestellen. Deze bestaat uit een bezem, stoffer en blik, vuilniszakken en handschoenen. Het opruimpakket wordt op tijd bij u thuis afgeleverd.

Mooi Schoon

In 18 gemeenten werkt Mooi Schoon samen om door middel van voorlichting, educatie en extra aanpak zwerfvuil te voorkomen. De campagne “Vuurwerkafval ruim je op” is een van de campagnes die Mooi Schoon gedurende het jaar voert.