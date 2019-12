Carbidschieten en feesten al 15 jaar gouden combi

Jubilerend Loud and New breidt uit met derde podium

HARREVELD – De aankomende jaarwisseling viert Loud and New haar vijftiende verjaardag. Het festival in Harreveld, dat tot 2016 de naam ‘Carbidschietfeest Harreveld’ droeg, pakt daarom extra groot uit deze jaarwisseling. Het programma is nog diverser als voorgaande jaren en een derde podium wordt toegevoegd aan het feest, dat op Evenemententerrein De Porre in Harreveld wordt gehouden.

Loud and New is inmiddels een begrip tijdens de jaarwisseling. Niet alleen in Harreveld, maar ook daarbuiten. Dat is niet van de een op de andere dag gegaan, vertelt organisator Stijn Hogenkamp. “Vroeger vierde men oud en nieuw op een eigen eilandje. Wij als vriendengroep dachten toen: “Hoe mooi zou het zijn als we een groot feest organiseren, waar jong en oud uit de hele regio samenkomt?”. En zo ontstond Carbidschietfeest Harreveld: overdag met z’n allen carbidschieten met een biertje en een bandje erbij. In 2016 besloten we het over een andere boeg te gooien en ook een avond- en nachtfeest erbij te organiseren onder de naam ‘Loud and New’. Door de diversiteit in het programma en de grootte van het feest, komt publiek uit de hele Achterhoek naar Harreveld tijdens oud en nieuw!”

Technopodium

De organisatie, een hechte club van 20 vrienden, wil het jubileum van Loud and New niet zomaar stilletjes voorbij laten gaan. Daarom wordt er een derde podium aan het festival toegevoegd. Hier zal de hele avond techno gedraaid worden door Magistraal Soundsystem. “De jongens van Magistraal zijn inmiddels wel bekend in de regio door hun technofeestjes bij o.a. De Radstake. De populariteit van technomuziek neemt nog steeds enorm toe en aan die behoefte geven wij graag gehoor. We vinden het daarom ook onwijs tof dat Magistraal bij ons de nieuwjaarsnacht komt vieren met alle bezoekers van Loud and New!”

Dag- en nachtprogramma

Op oudejaarsdag begint Loud and New om 12.00 uur met carbidschieten en vanaf 13.00 uur start het kinderprogramma en is er livemuziek te horen van The Rolling Beatmachine, The Travelin’ Band (CCR Tribute) en The Sjefs. Om 19.00 uur is er een korte pauze om vervolgens om 22.30 uur weer verder te gaan met muziek bij het kampvuur van Mati Music en vanaf 23.45 een ‘heilige mis’ onder leiding van Dominee Carbidniet met stampende countdownshow. De jaarwisseling wordt feestelijk ingeluid met een vuurwerkshow. Aansluitend gaat het muziekprogramma verder met Satisfexy, Vol Gas, Magistraal Soundsystem, Sjieke Bazen, MAGIC. DJ Team, Ray Montreal en Robbie Reyes.

Entree voor het dagprogramma is gratis. Tickets voor het avond- en nachtprogramma zijn voor €22,50,- excl. servicekosten te bestellen via www.loudandnew.nl. Ook het volledige programma is hier te bekijken. Tevens worden er ’s avonds en ‘s nachts bussen van en naar Loud and New ingezet vanuit de plaatsen Groenlo, Beltrum, Lievelde, Aalten en Varsseveld. Tickets voor het busvervoer zijn ook verkrijgbaar op de website.