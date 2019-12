Spanning blijft hoog op Achterhoekse arbeidsmarkt

ACHTERHOEK – In november is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek gedaald tot 3.095. Daarmee zet de dalende trend door. Tegelijkertijd daalde in het derde kwartaal ook het aantal vacatures. Daardoor liep de spanning op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal niet verder op, maar er is nog steeds sprake van krapte. Er zijn dus weinig werkzoekenden ten opzichte van het aantal vacatures. Dat is gunstig voor wie werk zoekt, maar werkgevers hebben moeite om personeel te vinden.

Aantal WW-uitkeringen daalt in de Achterhoek sterker dan landelijk

Eind november waren er in de Achterhoek 3.095 WW-uitkeringen. Dat zijn er 146 minder dan eind oktober en betekent een daling met 4,5%. In vergelijking met november vorig jaar is de daling 16,4%, een verschil van 835 uitkeringen. Daarmee daalt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek nog steeds sterker dan gemiddeld in Nederland. Landelijk was de daling 2,5% over de afgelopen maand en 14,6% ten opzichte van een jaar eerder.

Krapte op de arbeidsmarkt houdt aan

De verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden geeft de spanning aan op de arbeidsmarkt. Hoe minder werkzoekenden er per vacature zijn, hoe hoger de spanning is. Of zoals ook wel wordt gezegd, hoe krapper de arbeidsmarkt is.

In het derde kwartaal van 2019 is de arbeidsmarkt in de Achterhoek al zes kwartalen op rij krap, maar de spanning is niet verder opgelopen. Die pas op de plaats komt doordat niet alleen het aantal werkzoekenden afnam, maar ook het aantal vacatures. De verhouding tussen die twee veranderde hierdoor maar weinig. De spanning op de arbeidsmarkt in de Achterhoek is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.