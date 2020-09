VRAGENDER – De gemeente Oost Gelre is aan het eind van de zondagmiddag door de GGD geïnformeerd over een forse toename van het aantal coronabesmettingen in Vragender. Naar aanleiding van een besmetting van een inwoner uit Vragender leidde het bron- en contactonderzoek tot vervolgtesten. Daaruit zijn op dit moment zeven besmettingen naar voren gekomen. Dat betekent nogal wat voor een kleine en hechte gemeenschap als Vragender, onderkent burgemeester Annette Bronsvoort. “Het is belangrijk dat we nu samen de juiste maatregelen nemen om verder uitbreiding van het aantal besmettingen te voorkomen”, laat ze weten via de website van gemeente Oost Gelre

Vanwege de eerste besmetting en de mogelijke uitkomsten van het bron- en contactonderzoek hadden de voetbalverenigingen Erix Lievelde en KSV Vragender de competitie in het afgelopen weekend al stilgelegd. Ook de trainingen zijn tot nader bericht stilgelegd.

“Deze week zal op basis van de coronatesten een beter beeld ontstaan van de situatie. Belangrijk hierin is dat de adviezen van de GGD worden opgevolgd. Degenen die besmet zijn moeten in thuisquarantaine en dat geldt ook voor de huisgenoten. Ik wil nogmaals benadrukken dat het naleven van deze maatregelen echt noodzakelijk is om verdere besmettingen te voorkomen. Juist nu is het naleven van de thuisquarantaine, de 1,5 meter, de hygiënemaatregelen en het laten testen bij klachten belangrijk”, aldus de burgemeester.

Gemeente Oost Gelre De gemeente is zondag eind van de middag door de GGD geïnformeerd over een forse toename van het aantal coronabesmettingen in Vragender.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden...