Paul Blokhuis onder indruk van Preventie Akkoord Achterhoek

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was 11 september op werkbezoek in de Achterhoek. Hij kon zien én ervaren hoe de Achterhoek vooruitstrevend en eensgezind werkt aan gezondheid & geluk van alle inwoners. “De Achterhoek is een voorbeeld voor Nederland!”

Preventie als middel voor gezondheid & geluk

Met een divers en beweeglijk programma heeft de staatssecretaris ervaren hoe we in de Achterhoek samenwerken aan een belangrijk thema als gezondheid & geluk. Het Preventie Akkoord Achterhoek dat in juli dit jaar verscheen, is de richtlijn daarvoor. Paul Blokhuis: “Ik ben zwaar onder de indruk. Zo breed als jullie hier preventie en gezondheid oppakken, met concrete doelen en meetbaar. Dit is meer dan beleid op papier. De Achterhoek is een voorbeeld voor Nederland! Wellicht is dit het begin van de eerste ‘blauwe zone’ (gebieden in de wereld waar mensen gezond en gelukkig hoogbejaard worden) in Nederland. We moeten kijken naar gezondheidspotentie in plaats van problemen. Preventie zou ook wettelijk verankerd moeten worden. En de overheid zal er meer geld voor moeten uittrekken.”

Van visie naar spinnen op de fiets

8RHK ambassadeurs stelde eerder al een Regionale visie op zorg en gezondheid op met veel partijen uit de regio. Het Preventie Akkoord vloeit direct voort uit de visie en werd tijdens de bijeenkomst in de Hamalandhal in Lichtenvoorde door Marijke van Haaren, bestuurlijk betrokken vanuit 8RHK ambassadeurs, toegelicht. Beweging is vaak de sleutel tot succes, dat ontbrak dan ook niet tijdens het bezoek waar sportief gespind werd op de fiets.

Meerdere geslaagde aanpakken aan bod

Dat de Achterhoek ver op de troepen vooruitloopt, bleek uit meerdere verhalen ‘uit het veld’. Achterhoek in Beweging lichtte toe hoe aan gezondheid wordt gewerkt met bijvoorbeeld Walking Football. Een goed preventievoorbeeld kwam langs met Achterhoek Rookvrij dat zich inzet voor een rookvrije omgeving om jeugd niet aan het roken te zetten. Armoedeaanpak Winterswijk liet zien dat ook armoede een directe link heeft met gezondheid.

Samen sterk voor gezondheid en geluk

De visie, het Preventie Akkoord en het succesvolle werkbezoek laten zien dat door nauwe samenwerking de Achterhoek één van de gelukkigste en gezondste regio’s van Nederland op kan leveren. Met bovendien een forse en noodzakelijke besparing in de kosten die we nu maken voor bijvoorbeeld chronisch zieke mensen. Als we niks doen, lopen deze kosten te hoog op. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ werd in het programma sprekend getoond aan de staatssecretaris en dat we daar een goed eind in op weg zijn in de Achterhoek.

De zaal. Foto: PR Paul Blokhuis en Peter van ‘t Hoog. Foto: PR Van rechts naar links: Peter van ‘t Hoog, Paul Blokhuis, Marijke van Haaren (trekker Preventie Akkoord en boardlid 8RHK ambassadeurs), Rob Jaspers (voorzitter thematafel De Gezondste Regio 8RHK ambassadeurs), Marieke van der Lans (trekker Preventie Akkoord en Manager Zorg regio Noord en Oost bij Menzis). Foto: PR

