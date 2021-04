Coronadashboard Oost Gelre online

Deel dit bericht













Deze week is een coronadashboard over de gemeente Oost Gelre online gezet. Het dashboard geeft maandelijks een overzicht van, en inzicht in, de ontwikkeling van het coronavirus. Daarnaast geeft het een overzicht van de gevolgen die de maatregelen om het virus in te dammen hebben voor de gemeente Oost Gelre.

In het dashboard zijn de effecten te zien welke de coronacrisis heeft op het gebied van gezondheid, welzijn, economie en werkgelegenheid. Om de gevolgen voor Oost Gelre in kaart te brengen zijn de belangrijkste gegevens samengevat. Deze gegevens zijn geselecteerd op basis van relevantie en beschikbaarheid. Het dashboard wordt elke maand ververst en is te zien via deze link –> Corona dashboard gemeente Oost Gelre

