Covid-19 Handreiking: Groen is gaon. Zo doen we dat in de Achterhoek

GroenisgaonACHTERHOEK – De afgelopen weken stond het stoplicht op rood door het COVID-19 virus. De overheid heeft het licht voorzichtig op groen gezet. Via samenwerking door verschillende ondernemers, overheden en onderwijs in Achterhoekverbindt.nl en 8RHK Ambassadeurs is een stap verder gezet in duidelijkheid bij dat groene licht. Onder de noemer ‘Groen is gaon. Zo doen we dat in de Achterhoek’. Mark Boumans, voorzitter van 8RHK Ambassadeurs: “Namens alle organisaties in onze samenwerking onderschrijven we dit initiatief en roepen we iedere ondernemer en instelling in de Achterhoek op om de Covid-19 Handreiking te hanteren.”

Duidelijkheid met pictogrammen

In korte tijd ontstond een regionale handreiking en bijhorende campagne om veiligheid en vertrouwen in omgang met elkaar te creëren. Namelijk met duidelijke groene pictogrammen die in het bedrijfsleven en het straatbeeld verschijnen. Einde van deze week start de verspreiding van posters en stickers naar ondernemingen en instellingen. Zodat iedereen die een publieke ruimte instapt, weet hoe veilig met elkaar is om te gaan. De basis is gelegd en staat vanaf woensdag 13 mei op www.groenisgaon.nl. Daarbij is er ruimte voor ondernemers en instellingen om die basis aan te passen naar de eigen situatie. Suggesties, bijvoorbeeld voor extra pictogrammen, zijn welkom via dezelfde website.

Herwinnen van vertrouwen

Het initiatief voor de pictogrammen startte in gesprek met verschillende ondernemers op achterhoekverbindt.nl. Het is onderdeel van tien actiepunten om weer goed op gang te komen met elkaar tijdens de coronacrisis. Jan Kaak, voorzitter van de thematafel Smart Werken en Innovatie bij 8RHK ambassadeurs: “Het herwinnen van vertrouwen zal moeilijker gaan dan we denken, omdat we in deze gekke situatie eerst een psychologische grens over moeten. We moeten letterlijk en figuurlijk een drempel over om elkaar weer op te zoeken.” Belangrijk is dus dat we één voor één opstarten in de regio en met z’n allen het vertrouwen terugkrijgen. Als we dit samen, slim en geleidelijk doen, dan ontstaat er voor iedereen ruimte om zijn weg terug te vinden in het nieuwe normaal.

Meer informatie staat vanaf woensdag 13 mei op www.groenisgaon.nl.

PDF: Groen is gaon

