Achterhoekse Escaperooms weer open voor gezinnen

GROENLO – Escaperooms in de Achterhoek kunnen weer teams met leden van één huishouden ontvangen. Zeven Achterhoekse escape-bedrijven hebben gezamenlijk de nieuwe richtlijnen opgesteld en dit aan hun gemeenten voorgelegd. Inmiddels hebben Escaperoom Groenlo, Lockd, Hof te Langelo en Escaperoom Winterswijk groen licht gekregen om met de voorgestelde aanpassingen open te gaan voor gezinnen.

Omdat escaperooms een beperkte groepsgrootte kennen zijn is het betrekkelijk eenvoudig om deze corona-proof te maken voor gezinnen. De aanpassingen zorgen ervoor dat de spelleider altijd de social distance in acht kan nemen. Ook zijn de tijden tussen de verschillende spelrondes dusdanig ruim dat groepen elkaar niet tegenkomen. In die tijd wordt de kamer schoongemaakt. Daarnaast is het verplicht om voor- en achteraf handen te wassen en zijn er latex handschoenen beschikbaar.

‘Op deze manier hebben gezinnen de escaperoom dus echt even helemaal voor zichzelf alleen en kunnen ze veilig het avontuur aangaan’, vertelt Michaël Lammers namens de Achterhoekse Escaperooms. De ondernemer is voorzichtig enthousiast. ‘Ik denk dat er veel gezinnen zijn die er wel weer een keer uit willen. Nu dat langzaamaan weer mogelijk is, ben ik blij dat wij met deze aanpassingen in ieder geval weer een beetje de loop erin kunnen krijgen en een selecte groep weer een mooie ervaring kunnen bieden. Hopelijk zijn de omstandigheden snel dusdanig dat alle Achterhoekse kamers weer volledig open kunnen. Voor nu is dit in ieder geval een welkome start en we hopen natuurlijk dat veel gezinnen uit de buurt op op vakantie in de regio hiervan gebruik zullen maken.

De escaperooms in Groenlo, Winterswijk en Haaksbergen zijn inmiddels open. Die in Terborg en Doetinchem zijn nog in afwachting, maar de verwachting is dat uitsluitsel deze week volgt. Escaperoom Aalten blijft voorlopig gesloten, omdat deze onderdeel uitmaakt van het museum.

Een escaperoom is een spel waarbij je met een team van maximaal 6 á 7 personen uit een kamer moet ontsnappen door middel van het oplossen van puzzels en raadsels. Elke escaperoom heeft een eigen thema en verhaal.

