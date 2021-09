Dahlia Kunstobjecten Route met corsowaardige creaties

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Op zondag 12 september zijn op diverse locaties in en om het centrum ruim 30 Dahlia Kunstobjecten te bewonderen. Voorzitter Herman ter Haar: “Het niveau van de creaties ligt dit jaar erg hoog. Meer voorbereidingstijd en het feit dat de objecten worden beoordeeld door een vakjury, heeft de deelnemers geïnspireerd om corso waardige creaties te bouwen.”

Na het moeilijke besluit eerder dit voorjaar om het Bloemencorso Lichtenvoorde ook dit jaar af te gelasten, overheerst nu vooral trots op datgene dat de deelnemers op zondag 12 september presenteren. Voorzitter Herman ter Haar: “Wij waren een van de eerste corso’s dat besloot om geen rijdend corso op de straat te brengen. Juist daardoor hebben de deelnemers meer voorbereidingstijd gehad dan vorig jaar. Het kwaliteitsniveau van de kunstobjecten doet bij de meeste corsogroepen dan ook zeker niet onder voor dat dat van een reguliere corsowagen. Daarnaast zijn we blij dat – naast de CorsoKIDS – ook een aantal maatschappelijke partijen zoals Scholengemeenschap Marianum, De Protestantse Kerk Nederland en Zorgcentrum Antoniushove weer deelnemen.”

Programma 12.00-18.00 uur

De Dahlia Kunstobjecten Route wordt op zondag 12 september om 12.00 uur officieel geopend. Daarna kunnen belangstellenden de objecten al wandelend of fietsend bewonderen. “De route is ongeveer vijf kilometer lang en voert onder meer door het Wentholtpark, de Corsotuin en langs het centrum. Op zondag is er een programma van 12.00 tot 18.00 uur met live muziek van St. Switbertus en St. Caecilia , dweilorkesten en straattheater. De kunstobjecten blijven nog tot en met dinsdag staan, dus mensen hebben ook na zondag nog alle tijd om de objecten te bekijken”, aldus Herman ter Haar.

SBL vraagt bezoekers van het evenement om niet allemaal tegelijk naar het evenement te komen. Herman ter Haar: “Om het evenement veilig te laten verlopen hebben we een aantal extra maatregelen genomen ten opzichte van vorig jaar. Zo beginnen we eerder, staan de objecten wat verder uit elkaar, is de route bewegwijzerd en is er een vastgestelde looprichting. De route is genummerd van 1 tot 32 maar de route heeft geen echt startpunt. Je kunt dus op elk willekeurig punt starten. Ook vragen we bezoekers om voorzichtig, alert en begripvol te zijn en zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.”

Steun het corso

De Dahlia Kunstobjecten Route is een gratis evenement, aanmelden is niet nodig. “De organisatie van de Dahlia Kunstobjecten Route brengt weliswaar minder kosten met zich mee als een regulier corso, maar daar staat tegenover dat we ook geen inkomsten hebben uit entree- en tribunekaarten, collecte, loterij en de geldwagen. Ook de corsogroepen hebben dit jaar minder inkomsten door het wegvallen van evenementen waar zijn normaal gesproken meewerken om de clubkas te spekken. Daarom vragen we bezoekers van het evenement om een vrije gift. Overal langs de route staan borden met een QR-code, via deze code kun je een donatie doen. De opbrengsten komen ten goede aan de corsogroepen en de CorsoKIDS”, aldus Herman ter Haar.

De prijsuitreiking is op maandag 13 september om 10.00 uur en wordt via de website en de media bekend gemaakt. Kijk voor de route en de Corona spelregels op www.bloemencorso.com