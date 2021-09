Onstuimig begin van de tiende editie van de IJsselCup! 

Deel dit bericht













Zondag 29 augustus is de eerste IJsselCup wedstrijd seizoen 2021 gevist. De tiende editie zou eigenlijk gestart worden op zondag 25 juli maar door de hoge waterstand moesten we deze helaas annuleren. Net als de afgelopen jaren wordt er op de wedstrijd dag op twee locaties gevist. Helaas deze eerste wedstrijd vier afmeldingen waardoor we met elf man naar de IJssel zijn gegaan.

Als wedstrijdlocaties is gekozen voor de strekkendammen aan de klinkerweg te Wilp en aan de Rembrandkade te Deventer. Op beide locaties waren de plekken uitgezet met veel afstand tussen de nummers. De vangsten op de IJssel zijn momenteel wisselend, dus wat zou het gaan worden?

Op vrijdagavond werd er geloot wie naar welke locatie mocht de uitkomst werd bekend gemaakt via WhatsApp. De deelnemers hadden er weer zin in en waren derhalve ook ruimschoots op tijd aanwezig voor de eerste IJsselCup wedstrijd van dit seizoen. Gelukkig was het tijdens het opbouwen en het wegen droog, maar de tijdens de wedstrijd was het onstuimig, veel wind met miezerregen en af en toe een beste bui.

Vak A: Rembrandkade Deventer:

Het duurde ongeveer zeker een kwartier voordat de eerste vissen hun weg vonden naar het leefnet. De deelnemers in Deventer moesten aardig ver in om niet vast te komen zitten. Daar waar je bij een normale waterstand tussen de 20 en 25 meter kunt vissen moesten de deelnemer nu 30 of meer meter in om niet vast te komen zitten. Op kop en staart werd er geregeld een vis gevangen maar wild was het niet. Op de andere nummers werd sporadisch iets gezien wat op een beet leek, door de hoge waterstand waren de deelnemers genoodzaakt om met zware korven (boven de 100 gram) te vissen wat beetregistratie niet ten goede kwam. Enkele deelnemers wisten een visje te vangen zonder dat ze een beet hebben gezien. Bennie Rooks was als enige die een bonus vis wist

Vak B: Klinkerweg Wilp:

Net als in Deventer duurde het even voordat de eerste vissen boven water kwamen echter werden deze in het midden van het vak gevangen. In tegenstelling tot Deventer werden korven tot max 90 gram ingezet, maar desondanks waren ook hier niet alle beten duidelijk te zien. Op nummer 5 zat Rob te Brake weer eens flink te balen (net als afgelopen seizoen tijdens de eerste wedstrijd), vissend op 25 meter kwam hij geregeld vast te zitten waardoor hij het nodige materiaal verspeelde. Gelukkig voor hem wist hij het compenseren met een dikke barbeel. Hierdoor wist hij desondanks wist hij toch nog een kleine 12 kg te vangen. Zijn buurman op nummer 6, Henk Geurkink, wist ook een dikke barbeel te vangen maar voor de rest was het peuteren. Vincent te Braake viste vandaag constant en ving de hele wedstrijd door met regelmaat en viste voor het eerst in de IJsselCup een eentje en ging ook nog eens met de dagwinst aan de haal.

Twee schiterende barbelen gevangen door Henk Geurkink en Rob te Brake.

Er is de 1ste wedstrijd door de 11 deelnemers 79810 gram gevangen. In vak A 32985 gram en in vak B 46825 gram.

Uitslag eerste IJsselCup wedstrijd 2021:

Vak A 1 René Molenveld 11170 gr. 1 pnt. 2 Rob Beerten 8075 gr. 2 pnt. 3 Dicky Dibbets 7340 gr. 3 pnt.

Vak B 1 Vincent te Braake 12920 gr. 1 pnt. 2 Rob te Brake 12420 gr. 2 pnt. 3 Henk Geurkink 6205 gr. 3 pnt.

Tussenstand IJsselCup 2021 1 Vincent te Braake 12920 gr. 1 pnt. 2 René Molenveld 11170 gr. 1 pnt. 3 Rob te Brake 12420 gr. 2 pnt. 4 Rob Beerten 8075 gr. 2 pnt. 5 Dicky Dibbets 7340 gr. 3 pnt. 6 Henk Geurkink 6205 gr. 3 pnt.

Zondag 12 september wordt de 2de IJsselCup wedstrijd gevist. De nummers worden uitgezet aan de Rembrandtkade in Deventer en Achter de Waarden “tegen over de Hoven” in Zutphen.