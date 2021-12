De eerste Achterhoekse Pride in juni

TROTS in de Achterhoek. Doe jij of jouw organisatie ook mee?

Er komt een Achterhoekse Pride Maand in juni 2022! Een maand waarin we mensen samenbrengen en vieren hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek is! Een maand waarin we vieren dat iedereen erbij hoort ongeacht geslacht, gender of geaardheid. Met een groep enthousiaste Achterhoekers zijn we in het diepe gesprongen en gestart met de organisatie. En we zijn op zoek naar meedenkers en -doeners!

Waarom een Pride Maand in de Achterhoek?

Steeds meer gemeenten in de Achterhoek worden een regenbooggemeente. En meer dan ooit zetten bedrijven en organisaties zich in voor meer diversiteit en inclusie van lhbtiq+ers. Diversiteit en inclusie leeft! Tijd voor een Achterhoekse Pride in juni 2022. Een maand waarin we laten zien dat we TROTS zijn in de Achterhoek.

Afwisselend programma door gehele Achterhoek

Alles staat nog open en alles is nog mogelijk. Maar wat zou het geweldig zijn als we door de gehele Achterhoek een mooi en divers programma kunnen neerzetten. Dat kan bijvoorbeeld al klein door er aandacht voor te hebben op jouw school, binnen jouw bedrijf of organisatie en/of restaurant. Maar ook grotere ideeën leven, bijvoorbeeld lezingen of debatten over regenboogonderwerpen, voorlichtingen in culturele en/of buurtcentra in samenwerking met onderwijs, jeugd- en jongerenwerk. En wat te denken van ontmoetingsavonden en netwerkenbijeenkomsten waarbij organisaties kennis maken met kleurrijke en diverse mensen. Theater- en filmavonden, exposities, feestavonden. En met als hoogtepunt een pridewalk in stad of dorp.

Platform www.achterhoekpride.nl

Informatie over en het programma van de Achterhoek Pride Maand is straks terug te vinden op www.achterhoekpride.nl. Deze website is straks hét platform over deze maand.

Meedenken of een goed idee? Mail voor 31 januari naar info@achterhoekpride.nl

Zie jij of jouw organisatie een Achterhoek Pride Maand wel zitten en wil jij ook aanhaken? Laat dat dan zo snel mogelijk weten, bij voorkeur vóór 31 januari 2022. Dat kan door een mail te sturen naar info@achterhoekpride.nl. Ook voor meer informatie kun je daar terecht.

