‘De Spaanse Weg’ nieuwe landelijke fietsroute

OOST GELRE – De nieuwe fietsroute ‘De Spaanse Weg’ verbindt steden in heel Nederland die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse vestingsteden. Zo komt de fietsroute ook door Bredevoort en Groenlo. Burgemeesters Anton Stapelkamp en Annette Bronsvoort openden het traject van Bredevoort en Groenlo.

Beleefbaar maken van de 80-jarige oorlog

Op het internationale congres van de Slag om Grolle in 2019 is het idee ontstaan om de 80-jarige oorlog beleefbaar te maken. Samen met de vereniging van Nederlandse Vestingsteden heeft gemeente Oost Gelre een avontuurlijke fietsroute ontwikkeld dwars door Nederland. De fietsroute gaat langs maar liefst 20 mooie vestingsteden en heeft een afstand van 525 kilometer. Tijdens de route volg je de voetsporen van het Spaanse leger en worden fietsers meegenomen in het verhaal over de totstandkoming van de Nederlanden.

De Spaanse Weg

De route wordt aan elkaar verbonden door de bekende fietsknooppunten. Ook zijn er zogenaamde lokale ommetjes per vestingstad. Hierdoor kunnen fietsers ook kortere afstanden fietsen. Dit geldt ook voor het lokale ommetje rondom Bredevoort en Groenlo. Die route heeft een afstand van 54 kilometer.

Van nationale naar internationale route

De ambitie is om de nationale route in de toekomst uit te breiden en samen te werken met internationale partijen. Zo willen we de huidige route uitbreiden tot een Europese route. Het idee is om aan de route internationale steden en plekken toe te voegen waar het Spaanse leger huurlingen ronselde en dorpen geplunderd heeft.

1627 Door mijn ogen

Naast een fietsroute is er in Groenlo ook een prachtige wandeling met een thematische routeapp ontwikkeld: 1627 Door mijn ogen. Verspreidt door Groenlo staan 8 silhouetten met een QR code. Door deze QR code te scannen worden bezoekers door de fictieve bewoners van het Beleg van Grolle meegenomen in een interactief verhaal dat zich afspeelt in 1627.

Vereniging Nederlandse vestingsteden

Deze vereniging zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Met passie voor de historie van de vestingsteden zorgen zij ervoor dat iedereen kan genieten van de charme van de vestingsteden en hun verdedigingswerken. Iedere stad vertelt haar eigen verhaal en ademt een unieke sfeer uit. Dit verleden kun je op veel plekken ontdekken, ervaren en in volle glorie aanschouwen.