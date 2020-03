Eerste besmetting in Oost Gelre vastgesteld

Bericht is aangepast 20 maart 2020 om 14:09

OOST GELRE – Bij een inwoner van de gemeente Oost Gelre is besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De patiënt verblijft momenteel in isolatie. GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt met wie de patiënt contact heeft gehad (contactonderzoek). Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Helaas is ook in onze gemeente de eerste inwoner positief getest op het coronavirus. Ik wens de patiënt beterschap en sterkte. Dit is de eerste geregistreerde besmetting. Omdat de GGD niet iedereen test, kan het aantal besmettingen in onze gemeente hoger liggen. Deze besmetting verandert dus niets aan de manier waarop we samen de verspreiding van het virus willen indammen. Laten we vooral doen waar we al mee bezig zijn. Namelijk de adviezen en instructies van het RIVM opvolgen en aandacht voor elkaar houden.”