Eerste unieke Achterhoekse Nightwalk groot succes

GROENLO – Op 16 september organiseerde de Lionsclub Groenlo-Slingelanden voor het goede doel een unieke avondwandeling.

Na een flinke warming up werd men ruim 9 kilometer lang door de straten van Groenlo en over bedrijventerrein De Laarberg gestuurd, waarbij de deelnemers een andere blik in gebouwen en bedrijven werd gegund. De rij stevig doorlopende wandelaars werd voorgegaan door een in speciale kledij gestoken aanvoerder. Een totaal andere insteek die grote belangstelling opleverde.

Aan het eind van de wandeling werd de opbrengst geschonken aan een goed doel, SMOOG (Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre). In de Oude Calixtuskerk werd de waardecheque overhandigd aan voorzitter Hans Zwijnepoel. De schenking zal worden gebruikt voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor de basisscholen. Ieder kind kan op die manier plezier beleven aan muziek maken en tegelijkertijd zijn of haar talenten ontplooien.

