Onafhankelijke brouwerijen tonen veerkracht, maar voortbestaan wordt bedreigd

De onafhankelijke brouwerijen van Nederland worden in hun voortbestaan bedreigd. De veerkracht van de ondernemingen in deze branche heeft ze in corona-tijden overeind gehouden, maar de elkaar in steeds hoger tempo opvolgende crises zullen naar verwachting brouwerijen over de rand van het faillissement duwen. “We gaan het verlies van honderden banen zien,” voorspelt CRAFT-voorzitter Jos Oostendorp.

CRAFT, de branchevereniging van onafhankelijke brouwers in Nederland, constateert dat het inmiddels bijna onmogelijk is om een bierbrouwerij op een economisch gezonde wijze te exploiteren. “De jaarlijkse enquête onder onze leden liet onlangs zien dat 2021 voor velen een jaar is geweest waarin men met voorzichtig optimisme naar de post-corona toekomst keek. Ik ben trots op het uithoudingsvermogen dat hieruit spreekt. De focus ligt volledig op de onderneming en het overleven daarvan. Er zijn dan ook nog geen brouwerijen omgevallen. Ik zeg met nadruk ‘nog’. Want wat er nu op ons afkomt gaat bedrijven echt de das omdoen. De reserves zijn op,” aldus Oostendorp.

Brouwerijen hebben te maken met corona-steunmaatregelen die nog moeten worden terugbetaald, elke dag toenemende kosten en leveringsproblemen van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, en natuurlijk de extreem hard stijgende energieprijzen. Andere bedreigingen zijn de overheidsmaatregelen die de kosten voor brouwerijen nog verder omhoogstuwen, zoals de voorgenomen wijziging in accijnsheffing op bier.

Oostendorp schets een somber beeld. “We hebben de eerste ontslagen al zien vallen onder de leden. Onze inschatting is dat het niet ondenkbaar is dat de helft van de ongeveer duizend brouwerijen in Nederland het niet gaat redden in de komende twee jaar,” schetst Oostendorp.

Ondersteuning vanuit de overheid is daarom nú nodig. “Geef de kleinere brouwerijen de aandacht die ze verdienen. Het kabinet heeft alleen oog voor multinationals en laat tot nu toe het overgrote deel van de brouwerijen in Nederland in de kou staan. Wij verwachten van de overheid snel een concrete regeling voor brouwerijen, want ook dat zijn bedrijven die veel energie nodig hebben in hun bedrijfsvoering,” aldus Oostendorp.

Oostendorp maant de overheid tot handelen. “Maak een eind aan de onzekerheid en biedt perspectief voor de bierbrouwende ondernemers van Nederland. CRAFT denkt en praat graag mee over de mogelijkheden om ondernemingen een kans te geven overeind te blijven.”

