EventBar, Tenten Solar en coöperatie GOED slaan de handen ineen om energiearmoede in de Achterhoek te verlichten

LICHTENVOORDE – De energieprijzen zijn historisch hoog. Hierdoor komen ook in de Achterhoek huishoudens terecht in energiearmoede. Deze huishoudens hebben een hoge energierekening, een laag inkomen en weinig middelen om hun huis te verduurzamen. EventBar, Tenten Solar en coöperatie GOED willen hen helpen met een zonnedak in Lichtenvoorde. De opbrengsten van de duurzaam opgewekte stroom worden uitgedeeld aan huishoudens in de buurt die dat goed kunnen gebruiken.

Zonnedak in Lichtenvoorde

Eigenaar van EventBar, Igor Krabben: “Je hebt een win-win, maar dit is een win-win-win. Vanwege de gigantische stijging van de energielasten, willen wij graag zonnepanelen, maar omdat wij vooral veel dak hebben en een relatief laag verbruik zou een groot deel van ons dak leeg blijven. Via onze buren Tenten Solar, hoorden wij over de maatschappelijke projecten van coöperatie GOED. En dat was een match!” GOED regelt alles rondom de zonnepanelen en de installatie; van papierwerk tot uitvoer. “Hiermee is alles geregeld, de energiekosten worden hiermee gereduceerd, de CO2-uitstoot wordt verminderd, en hoe mooi is het dat we hier ook nog mensen mee helpen?”

Tenten Solar, leverancier en installateur van zonnepanelen, heeft 252 panelen op het pand van hun buren gelegd. Een deel daarvan, 56 panelen, is voor eigen gebruik van EventBar. De andere 196 wekken stroom op voor coöperatie GOED. GOED verkoopt de stroom aan Greenchoice. Coöperatie GOED gaat in overleg met de gemeente Oost-Gelre en maatschappelijke organisaties zodat de opbrengsten terecht komen bij mensen die dat het hardste kunnen gebruiken.

Groene stroom opwekken en de opbrengsten delen

Bijdragen aan een eerlijke energietransitie is de insteek van coöperatie GOED, waarbij GOED staat voor Groen Opwekken En Delen. De energiecoöperatie ontwikkelt duurzame-energieprojecten om met de opbrengsten energiearmoede te verlichten. “Energieprojecten leveren geld op”, zegt initiatiefnemer Musetta Blaauw. “En als burgers deze samen ontwikkelen, dan kunnen zij ook samen beslissen wat er met die opbrengsten gedaan wordt. Coöperatie GOED kiest ervoor de winsten weg te geven.”

Er zijn veel huishoudens die geen middelen of mogelijkheden hebben om te verduurzamen. GOED stelt de opbrengsten uit dit project graag beschikbaar zodat zij ook kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van hernieuwbare energie. “Dat noemen we GOEDgeld: om een stukje van de energierekening te betalen of te investeren in verduurzaming van hun woning om daarmee de energierekening te verlagen”, aldus Blaauw. Met de gemeente zijn gesprekken gaande om ervoor te zorgen dat de donaties niet gekort worden op de bijstand.

De missie ondersteunen door gratis lid te worden

GOED wil overal lege daken op deze manier benutten: zorgen dat er duurzame energie wordt opgewekt en de opbrengsten ervan weggeven aan diegenen die dat nodig hebben. Daarom roept Blaauw iedereen die goed wil doen op om lid te worden van coöperatie GOED en/of lege daken ter beschikking te stellen.

“Doe mee, word lid! Met het gratis lidmaatschap mag je jezelf GOEDe Vriend noemen en zorg je ervoor dat we meer van zulke projecten kunnen realiseren. We kunnen zo namelijk gebruikmaken van een subsidieregeling. En hoe groter onze burgerbeweging, hoe groter onze stem, hoe meer mensen en bedrijven hun lege daken beschikbaar stellen.”

Meer informatie of meteen lid worden?

Meteen lid worden kan op de website www.cooperatiegoed.nl/aanmelden

Meer informatie over het project vind je hier: www.cooperatiegoed.nl/eventbar

Om de eerste GOED daken te vieren, organiseert coöperatie GOED op 16 juni om 16.00 een feestelijke opening in de Witte Schuit in Groningen. Iedereen is welkom. Aanmelden kan hier: www.cooperatiegoed.nl/feestelijke-opening

