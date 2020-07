Fietsroute langs monumenten geopend

ZIEUWENT – De evenementen gemeente Oost Gelre is weer een activiteit rijker.

Zaterdag 25 juli werd door wethouder Marieke Frank een nieuwe fietsroute van 25 kilometer door het Achterhoekse landschap geopend. Voordat zij op de fiets de route opende nam ze de route beschrijving in ontvangst. Het routeboekje is in samenwerking met Achterhoek Toerisme en de Gemeente Oost Gelre tot stand gekomen. De fietsroute gaat langs twaalf monumenten in Zieuwent en Mariënvelde. Deze kan ook goed gelopen gelopen worden.

De route is een gezamenlijk initiatief van Geloofsgemeenschap H. Werenfridus en de Oudheidkundige Vereniging Zuwent.

De route zou in april van dit jaar al worden geopend, maar de corona-crisis heeft daar een stokje voor gestoken. De route gaat langs kapelletjes, kruisen en kerken (de KKK route). De kapelletjes en kruisen stammen veelal van na de oorlog.

De routes zijn onder andere verkrijgbaar bij de VVV in Groenlo en Lichtenvoorde, maar ook bij de Spar en het Witte Paard in Zieuwent.

