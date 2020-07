Wethouder van Haaren overhandigt de eerste Beeldende Boxen in de gemeente Berkelland

Op woensdag 22 juli bezocht wethouder Marijke van Haaren van de gemeente Berkelland woonzorgcentrum De Werf (Livio) in Neede. Hier overhandigde zij namens Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek de eerste Beeldende Boxen in de gemeente Berkelland.

Door de coronacrisis zijn juist de ouderen extra hard getroffen. Veel van wat kleur geeft aan hun dagelijks leven is weggevallen. Met name de ouderen met dementie dreigen in de vergeethoek te geraken. Activiteitenbegeleiders van woonzorgcentra gaven aan dat ze dringend behoefte hebben aan nieuwe, kunstzinnige ideeën voor deze specifieke groep. Gelukkig hebben Achterhoekse kunstenaars veel in huis en op verzoek van Lang Leve Kunst van de Gruitpoort en Boogie Woogie Cultuurcentrum hebben zij tal van kleine opdrachten ontwikkeld. Zo is de Beeldende Box ontstaan, een doos boordevol beeldende opdrachten en materialen om, samen met begeleiders, deze zomer creatief aan de slag te gaan.

De Gruitpoort en Boogie Woogie zijn beiden actief binnen de themalijn participatie van het pact waarbij kunst- en cultuuractiviteiten worden ingezet om welzijn te bevorderen. Hierbij zijn vele vrijwilligers betrokken.

Wethouder van Haaren was enthousiast over deze nieuwe vorm van kunstactiviteiten, verpakt in een doos. Een goed alternatief voor de fysieke kunst- en cultuurmomenten die nu niet mogelijk zijn met mensen van buiten de zorginstellingen. Dan zijn de Beeldende Boxen met opdrachten, voorleesfilmpjes en hoorspelen een uitkomst in deze zomerperiode. De wethouder gaf aan al vele jaren de heilzame invloed van kunst op een mensenleven te kennen. Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek en daaraan gelinkt Lang Leve Kunst verrichten belangrijk werk want kunst- en cultuuractiviteiten vergroten welzijn en gezondheidsbeleving van ouderen. Hierin spelen de Achterhoekse kunstenaars een cruciale rol.

Met veel plezier overhandigde Marijke van Haaren twee Beeldende Boxen aan Annette Bos (Medewerker Dagzorg) en Layla Masselink (Medewerker Welzijn) van zorgorganisatie Livio. Net als de aanwezige bewoners waren zij blij met deze boxen vol met aan de zomer gerelateerde activiteiten. De boxen worden gebruikt bij De Werf en bij kleinschalig wonen (KSW) aan de Troelstrastraat.

Binnenkort deelt het Cultuur- en Erfgoedpact in alle Achterhoekse gemeenten de Beeldende Box uit aan de woonzorgcentra, 70 boxen totaal! Het project de Beeldende Box is mogelijk dankzij het Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Oranjefonds.

