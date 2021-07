Gebruiksovereenkomst ondertekend voor beheer en onderhoud groen, ‘park’ Zieuwent

Deel dit bericht













ZIEUWENT – Zieuwents Belang heeft de gemeente een tijd geleden benaderd over de mogelijkheden om zelf een stuk openbaar groen te kunnen onderhouden. Het groen ligt op een markante plek in Zieuwent, tegenover het kerkplein: de zogeheten koepel en gracht van Zieuwent. Vertegenwoordigers van Zieuwents Belang zijn hierover in gesprek gegaan met de gemeente. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt en neemt een groep enthousiaste vrijwilligers het beheer en onderhoud over van de gemeente en gaat zelf aan de slag.

Wethouder Bart Porskamp: “Als gemeente juichen we deze vorm van burgerparticipatie van harte toe en ondersteunen we deze initiatieven door hierover in gesprek te gaan en concrete afspraken te maken.”

Zelf aan de slag

De gemeente heeft positieve en opbouwende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Zieuwents Belang. Zij hebben een enthousiaste club vrijwilligers in het dorp bij elkaar gebracht die het beheer en onderhoud gaat uitvoeren. De gemeente geeft een vergoeding voor deze werkzaamheden.

Renske Faber, voorzitter van Zieuwents Belang: “We zijn er trots op dat we deze mooie markante plek voor Zieuwent nu zelf kunnen onderhouden.”

De vrijwilligers gaan ervoor zorgen dat het gazon, de beplanting en de wandelpaden goed worden bijgehouden. En zij zullen in overleg met het kerkbestuur de herdenkingsplekken in het park onderhouden.

Ook de koepel wordt onder handen genomen. Samen met Zieuwents Belang is een werkgroep samengesteld van wederom vrijwilligers die zich de komende tijd bezig gaat houden met de renovatie van de koepel, zodat deze mooie markante plek in het dorp behouden blijft.