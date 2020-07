Geen kermis in Groenlo en Lichtenvoorde

OOST GELRE – Het college van B&W heeft deze week besloten dat de kermis zowel in Groenlo (20 t/m 23 augustus) als in Lichtenvoorde (13 t/m 15 september) niet doorgaat. Burgemeester Annette Bronsvoort: “We hadden al eerder het standpunt om de kermissen niet door te laten gaan. Door de versoepelingen hebben we er opnieuw naar gekeken, maar ons standpunt blijft hetzelfde. We zien toch teveel risico’s in het organiseren van de kermissen.”

De risico’s die het college ziet hebben alles te maken met de bestrijding van het coronavirus. Ondanks de versoepelingen is het virus nog steeds onder ons. De effecten van de versoepelingen laten een wisselend beeld zien ten aanzien van het aantal besmettingen en de risico’s daarop. Burgemeester Bronsvoort: “De kermis is een echt volksfeest, een feest van ontmoeting. Waar de attracties meer het decor vormen voor een mooi feest op het plein, in de feesttent of in de horecagelegenheden. Het organiseren van attracties roept dat kermisgevoel op. En dat kan leiden tot risico’s die we in deze fase van de bestrijding van het coronavirus niet willen lopen.”

Verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid

Natuurlijk kunnen kermisattracties georganiseerd worden met inachtneming van de coronamaatregelen. Maar het is juist de combinatie met het uitgaan en het traditionele kermisgevoel dat onzekerheden met zich mee brengt. De horeca in Lichtenvoorde en de Stichting Grolse Kermis hebben al aangegeven geen activiteiten te organiseren rond de kermis. Maar uiteraard is de horeca in beide kernen wel gewoon open in het kermisweekend. “Wij kunnen onvoldoende inschatten wat het organiseren van de kermisattracties losmaakt. Of groepen heen en weer gaan lopen tussen kermisterrein en horeca. En of we ook dan in staat zijn om toezicht en handhaving van de coronamaatregelen te garanderen. Wij organiseren als gemeente de kermisattracties en dat willen we op een verantwoorde manier doen. Die verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid weegt nu zwaarder dan het organiseren van de kermis. De optelsom van die afwegingen maakt dat we hebben besloten geen kermisattracties te plaatsen in Groenlo en Lichtenvoorde.”

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print