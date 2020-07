Oost Gelre en WWW Ontwikkeling BV sluiten overeenkomst Hof aan de Dijkstraat

LICHTENVOORDE – De gemeente Oost Gelre heeft samen met WWW Ontwikkeling BV een handtekening gezet onder de afspraken voor de ontwikkeling van het woningproject Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. “Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling”, aldus wethouder Marieke Frank. “De Dijkstraat wordt weer een representatieve aanloopstraat naar het centrum. En tegelijk voorzien we in een grote behoefte aan woningbouw”. vervolgt de wethouder.

Binnen de uitvoering van het programma Geef Lichtenvoorde Kleur staat de herontwikkeling van Hof aan de Dijkstraat hoog op de agenda, aldus de wethouder. “Een jaar geleden zijn we gestart met de aanbesteding voor Hof aan de Dijkstraat. Een complexe, uitdagende aanbesteding, niet alleen voor ons, maar zeker ook voor de marktpartijen.”

Besluit gemeenteraad gaf groen licht

In januari van dit jaar werd de concessie aan WWW Ontwikkeling BV gegund. WWW Ontwikkeling BV is een samenwerking tussen lokale en regionale spelers op de markt, bestaande uit WAM&VanDuren Bouw, Wsi Techniek Projecten en Markant Vastgoed Lichtenvoorde. “Zij zijn vervolgens in gesprek gegaan met de pandeigenaren in het plangebied. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad in april besloten om krediet beschikbaar te stellen om het project financieel te ondersteunen. Daarmee stond het licht op groen voor de volgende stap.”

Overeenkomst getekend

Alle afspraken rondom de ontwikkeling zijn inmiddels vastgelegd in een getekende overeenkomst tussen de gemeente en WWW Ontwikkeling BV. Met het tekenen van deze overeenkomst zetten beide partijen een belangrijke stap in de richting van de daadwerkelijke ontwikkeling van het plan Hof aan de Dijkstraat. Wethouder Frank: “Een stap waar iedereen lang op heeft gewacht. En waar nu invulling wordt gegeven aan de bouw van huur- en koopwoningen.”

Vervolgstappen

Bas Hommelink licht toe namens WWW Ontwikkeling BV: “De komende maanden wordt het plan verder doorontwikkeld. Het is de bedoeling om eind dit jaar een definitief plan te hebben, waarmee we de verkoop en verhuur in kunnen gaan. Ook moet het bestemmingsplan nog gewijzigd worden.” De planning is om in september 2021 te starten met de fysieke realisatie van Hof aan de Dijkstraat.

Interesse melden

WWW Ontwikkeling BV heeft een projectwebsite gelanceerd: www.hofaandedijkstraat.nl. Geïnteresseerden in het plan kunnen daar informatie vinden en hun gegevens achterlaten.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print