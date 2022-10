Geslaagd eindexamenfeest voor oud-leerlingen van Marianum

GROENLO – Scholengemeenschap Marianum organiseerde op vrijdagavond 30 september jl. in City Lido in Groenlo een Marianum Exam Party – the catch up edition. De school organiseerde dit examenfeest speciaal voor oud-leerlingen uit het examenjaar 2020 en 2021. In verband met corona hebben zij in deze periode namelijk geen feest gehad.

Oud-leerlingen hebben met velen gehoor gegeven aan de oproep die Marianum een paar weken geleden in de kranten plaatste en deelden op social media. Er waren namelijk meer dan 500 leerlingen aanwezig! Zij hebben samen met een aantal docenten van Marianum alsnog een geweldig en supergezellig examenfeest gehad.

Voor de ingang van City Lido lag een rode loper waar leerlingen op de foto konden om hun speciale feestmoment vast te leggen.

