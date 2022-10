Grol DS 1 – Dash DS 3

GROENLO – De eerste wedstrijd van de competitie, thuis tegen Dash dames 3. De selectie was redelijk krap, maar we gingen ervoor.

Het begon goed, mooie verdediging en goede serve pass. Langzaam pakte Dash de draad op, maar door een fantastische serve serie van Suze werd de eerste set gepakt met 25-11.

De tweede set begon Dash beter te spelen en maakten wij veel serve fouten. Uiteindelijk wisten we de rust te bewaren en pakten we deze set met 25-23.

Even weer de koppen bij elkaar en secuurder met de serve. Op naar de derde set, er werd lekker gespeeld en de aanwijzingen werden goed opgevolgd, dit leidde tot een 25-15.

De vierde set zaten we in de flow en speelden lekker ons spel, een mooie 25-11. De eerste punten zijn binnen, hoppa! Volgende week hebben we de streek derbie, uit tegen Longa. Om 16:30u begint de wedstrijd, aanmoedigingen kunnen we altijd gebruiken!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....