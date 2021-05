Deel dit bericht













Na het grote succes van vorig jaar gaan we voor de leden van de Groenlose Hengelsport Vereniging(GHV) wederom een leuke Vis Challenge houden. De GHV stelt hiervoor 10 mooie prijzen beschikbaar. Vijf voor de jeugd en vijf voor de volwassenen.

Wat is het?

Wij vragen jullie de mooiste vangsten op foto vast te leggen van vissen die bij voorkeur in de stadsgracht zijn gevangen in de periode van 1 juni t/m 1 september en deze via WhatsApp te versturen naar Ivo te Kortschot. Zijn nummer is: 06-22433113. Die vangsten kan een grote vis zijn of een vis die je nog nooit hebt gevangen. Of een heel bewaarnet vol met vissen. Of voor de jeugd je eerste vis.

Alle foto’s worden op onze Facebookpagina: GHV Groenlo gezet. Heb je de pagina nog niet geliked, dan is dit een mooie gelegenheid om dit alsnog te doen.

De GHV Vis Challenge loopt van 1 juni tot en met 1 september en de 5 mooiste foto’s zowel bij de jeugd (t/m 14 jaar) als bij de volwassenen ontvangen een mooie onthaakmat of een mooi schepnet.

Voor de foto

Zet er even bij welke vis het is. Als je het gewicht of de lengte weet mag het ook. Verder graag vermelden; ‘waar heb je deze vis gevangen en wanneer’.

De Vis Challenge is alleen voor leden van de GHV. Lid ben je als je een VISpas van de GHV hebt en of de gratis Jeugdvisacte hebt gedownload via www.visseningroenlo.nl