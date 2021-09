‘Goedvolk’bij dialectkring Achter en Liemers

Deel dit bericht













LIEVELDE – Op zondag 3 oktober a.s. organiseert de Dialectkring Achterhook en Liemers (www.dialectkring.nl) weer een aflevering van het programma “Met dialect op de koffie”.

Op deze morgen treedt de streektaalband “GoedVolk” op. De band speelt luisterliedjes, die worden afgewisseld met verhalen in het Nedersaksisch.

De band bestaat uit Hans Beernink (gitaar, basgitaar en zang), Stef Geurtzen (gitaren, mondharmonica en zang), Hans Westerveld (gitaar, banjo, melodica, mandoline en zang) en Frans van Gorkum (zang en verhalen).

De bijeenkomst wordt gehouden van 11.00 uur tot 13.00 uur bij Erve Kots in Lievelde. De entree is € 8,00 per persoon incl. 2 kopjes koffie of thee. Ook niet-leden van de Dialectkring zijn van harte welkom.

Bij de ingang wordt u gevraagd naar een geldig coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs.

