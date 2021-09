Deel dit bericht













AALTEN – Op zondag 3 oktober staat het bokbier in de schijnwerpers van Boergondië, het pop up terras van ’t Noorden in Aalten, dat tevens de laatste dag is van het pop up terras.

Bokbierdag

Om 15:00 uur wordt de grote Grolsch bokkenwagen met paarden voorgereden bij ’t Noorden en komt vanaf de kar het bokbier leveren. Aansluitend zal het eerste vat aangeslagen worden waarna de tapkraan open gaat. Alle op dat moment aanwezige bezoekers zullen hier op een mooi glas Bockbier worden getrakteerd! In Boergondië zijn er op Bokbierdag, naast het ruime assortiment bieren, frisdranken en wijnen ongeveer 8 bokbieren van de tap of fles.

Boergondie

Tijdens de coronacrisis in de zomer van 2020 en 2021 heeft ’t Noorden samen met leveranciers en partners een heerlijk ruim boergondisch terras in de groene omgeving van de Achterhoek opgezet. Pal achter ’t Noorden. Dit was en is nog één weekend dé plek in Aalten en omstreken om voorjaar, zomer en najaar in alle rust en ruimte met elkaar samen te komen en te genieten van dranken en eten. Hier wordt genoten onder het mom van de alom bekende BV-Methode, de boerenverstand methode. Op zondag 3 oktober is de laatste dag dat Boergondië toegankelijk is. Meer informatie: www.boergondie.com

Tickets zijn te bestellen via: https://hetnoorden.eventgoose.com/

Aalten

In Aalten is er ook een koopzondag en restantenmarkt tot 17:00 uur. Meer informatie: www.winkeleninaalten.nl/koopzondag

Boergondische Bokbierdag 2021

Zondag 3 oktober

Van 15:00 uur tot 19:00 uur

Officiële opening 15:00 uur

