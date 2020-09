Hennepkwekerij in Groenlo ontmanteld

GROENLO – De politie heeft woensdag 9 september een hennepkwekerij ontmanteld in een appartement aan de Nieuwstad in Groenlo. De politie trof in de woning zo’n 450 planten aan.

De politie kwam de kwekerij op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem.Bij de inval bleek dat de stroom voor de kwekerij illegaal was afgetapt. Deze werkwijze kan grote risico’s voor omwonenden met zich meebrengen. Met name het gevaar van kortsluiting en daardoor het ontstaan van een brand.

De politie is op dit moment nog volop bezig met het onderzoek. Op basis van dit onderzoek zal burgemeester Bronsvoort besluiten of de woning voor een bepaalde tijd wordt afgesloten.

Daarom is het belangrijk dat mensen die een vermoeden van een kwekerij of drugslab hebben dit melden bij de politie of de gemeente. Maar wie de melding liever anoniem doet kan ook terecht bij Meld Misdaad Anoniem.

0800-7000 meldmisdaadanoniem.nl

