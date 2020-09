Koninklijke Onderscheiding aan Fons te Plate

1972 – heden

Lid Corsogroep Lansink-Bluiminck In 1972 deed de eerste wagen van de wagenbouwers groep Lansink mee aan het jaarlijkse bloemencorso in Lichtenvoorde (vanaf 1975 onder de naam Corsogroep Lansink-Bluiminck). De heer Te Plate is vanaf het begin in 1972 betrokken bij de wagen en sindsdien als bloemenman verantwoordelijk voor de dahliavelden van de groep. Hij besteedt veel aandacht aan het onderhoud van de velden en het controleren van de dahliaknollen. In de periode 1989-2015 was de heer Te Plate verantwoordelijk voor de jaarlijkse opbouw en afbouw van de tent waarin de corsowagen werd gebouwd. In 2016 was hij betrokken bij de bouw van de nieuwe hal voor Lansink-Bluiminck.