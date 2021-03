Herhaald hoog bezoek in Zwillbrocker Venn

Deel dit bericht













VREDEN/ZWILLBROCKER VENN – De flamingo’s zijn weer terug in de regio. Na hun overwintering op warmere plaatsen, hebben ze hun vaste stek in het Duitse natuurpark, net over de grens bij Groenlo, weer opgezocht. De vandaag gespotte Flamingo’s poetsen zich, onderwijl genietend van de beetjes ochtendzon, op.

De plassen in het veengebied vormen de meest noordelijke broedkolonie van deze rozerode watervogel. Ze komen er sinds een jaar of dertig in het voorjaar en vertrekken weer in het najaar om aan de Rijndelta, het IJsselmeer en het Veluwemeer te overwinteren. Door de droogte van de afgelopen jaren, zijn de vogels in het veen in de problemen gekomen. Daarom is vorig jaar een gracht in het gebied gemaakt en zijn er hekken geplaatst om het jagend wild bij de vogels weg te houden.

In de beginjaren kwam alleen de Flamingo uit Chili langs, later ook de Europese Pink Flamingo en sporadisch dwergflamingo’s. De jonge vogels die in mei en juni de kolonie aanvullen, keren na jaren terug naar hun broedkolonie.

