Streektaalles op basisscholen in de Achterhoek

ACHTERHOEK – Dit jaar zal voor de vierde keer op basisscholen in de Achterhoek de streektaalles Wiesneus worden gegeven en krijgen alle deelnemende leerlingen het blad Wiesneus uitgereikt. In dit blad, dat dit jaar het thema ‘In beweging’ heeft, kunnen kinderen op speelse wijze kennismaken met de streektaal en leren ze lezen, luisteren en spelen. Het blad bevat verhalen, leedjes, ne zeukplate, strips en nog völle meer, allemaole in het Achterhooks!

In Wiesneus wordt de streektaal als een volwaardige taal onder de aandacht gebracht, net als het standaard Nederlands. Dit is belangrijk omdat streektaal tot het culturele erfgoed behoort en de kennismaking ermee goed is voor de algemene taalontwikkeling.

Start in april

Het project wordt vanaf april 2021 uitgevoerd door medewerkers van de Bibliotheken West-Achterhoek, Oost-Achterhoek, Achterhoekse Poort en Montferland. Vorig jaar hebben 70 scholen in ons gebied meegedaan. Anders dan in voorgaande jaren worden de lessen in verband met Corona over een langere periode uitgespreid en loopt het project door tot in het najaar.

Aftrap door burgemeester Boumans van Doetinchem

De symbolische aftrap voor het project is eind februari al gegeven door burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem, die hiervoor een balletje trapte op de Vijverberg, het stadion van De Graafschap. Een filmpje hiervan is te zien via https://www.ecal.nu/wiesneus en https://youtu.be/L_mHt7p9SJY

Waar mogelijk zal aan de eerste Wiesneuslessen een feestelijk tintje worden gegeven. Afhankelijk van de wens van de betrokken scholen en de mogelijkheden in verband met Corona kan zangeres Sandra Vanreys de dialectlessen Wiesneus muzikaal omkleden.

Hans Keuper ambassadeur Wiesneus

Dialectliedjesschrijver en muzikant Hans Keuper vervult voor het project een ambassadeursrol. Linda Geerdink van Omroep Gelderland volgde voor het programma Linda breekt uit (uitzending 26 maart 2021) een workshop dialect van Keuper waarin hij het belang van het dialect en het spreken ervan toelicht. Dit programma is terug te zien via https://www.youtube.com/watch?v=8YMBzCsCSys

Feestelijke afsluiting in najaar

Als de omstandigheden rondom Corona het toestaan wordt het project in het najaar afgesloten met een feestelijk en muzikaal optreden van Hans Keuper, Warboel en Sandra Vanreys in Amphion Cultuurbedrijf te Doetinchem. Tevens worden tijdens deze bijeenkomst de prijswinnaars van de ingezonden puzzel en kleurplaat bekend gemaakt. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle leerlingen die de streektaalles Wiesneus hebben gevolgd.

Wiesneus is een initiatief en ontwerp van Het Huus van de Taol in Drenthe. Belangstellenden kunnen informatie opvragen via info@ecal.nu. De nieuwe en voorgaande Wiesneuzen en meer materiaal ter ondersteuning van de lessen, zoals liedjes, teksten en filmpjes, zijn te vinden op www.wiesneus.nl



