Honden vergiftigd tijdens uitlaten nabij ijsbaan Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – In de afgelopen week zijn er tragische gevallen van vergiftiging gemeld bij de gemeente Oost Gelre van honden die werden uitgelaten nabij de ijsbaan. Tot nu toe zijn er drie gevallen bekend waarbij honden iets hebben gegeten in het gras naast het pad rondom de ijsbaan in Lichtenvoorde. Een hond heeft helaas het leven gelaten. De andere twee honden zijn gelukkig aan de beterende hand.

De eigenaren merkten op dat de honden na het eten van iets in het gras slap werden en begonnen te schuimbekken. Ze handelden snel en brachten de honden onmiddellijk naar de dierenarts. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak van de vergiftiging is, maar het is wel vastgesteld dat het om een zeer giftige stof gaat. De dierenpolitie is een onderzoek gestart naar de vergiftigingen om de exacte oorzaak te achterhalen.

Indien er andere mensen zijn wiens hond ook ziek is geworden na het uitlaten bij de ijsbaan of als er meer informatie beschikbaar is, wordt er dringend verzocht contact op te nemen met de boa’s via het telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Het is van groot belang om extra voorzichtig te zijn en je hond goed in de gaten te houden tijdens het uitlaten. Het wordt geadviseerd om je hond, net zoals in de bebouwde kom, aangelijnd te houden en ervoor te zorgen dat ze niets eten van de grond. Door deze voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen verdere incidenten hopelijk worden voorkomen.

