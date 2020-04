Inleveren bibliotheekboeken nu ook mogelijk

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

De AfhaalBieb blijkt een enorm succes te zijn. Inmiddels zijn er zo’n 1000 aanvragen voor verrassingstasjes binnen. Een vraag die bij het bestellen vaak gesteld wordt: “Kunnen we ook boeken inleveren?” Het antwoord daarop is: “Ja! Vanaf donderdag 16 april kan dit op een wekelijks moment in elke vestiging.”

Inleveren boeken

Vanaf donderdag 16 april is het mogelijk om elke donderdag van 10.00-13.00 uur boeken in te leveren bij alle vestigingen. Dit dient wel te gebeuren met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. De boeken kunnen geplaatst worden in de dozen of kasten die hiervoor bestemd zijn. Het is niet de bedoeling om gevulde tassen achter te laten, maar de materialen zonder tas in te leveren. De medewerkers van de Bibliotheek zullen deze boeken zorgvuldig verwerken, administratief innemen en van de pas van de lener verwijderen.

Bij het inleveren blijven de volgende maatregelen van kracht: anderhalve meter afstand, slechts één persoon tegelijk naar binnen en medewerkers zijn niet beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Verlengde uitleentermijn

De uitleentermijn van de boeken die uitgeleend zijn is verlengd. Leners hoeven zich geen zorgen te maken over telaatgelden. Dus inleveren op de donderdagen mag, maar hoeft niet persé.

AfhaalBieb met verrassingstas

Vanaf heden is het mogelijk om via een formulier op de website (www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb) boeken te bestellen bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Leners kunnen daarbij een voorkeur aangeven v.w.b. favoriete genres. De medewerkers van de Bibliotheek stellen vervolgens een verrassingstasje samen met boeken die zoveel mogelijk passen bij de opgegeven voorkeur. Bij het reserveren van het tasje kan het lid van de Bibliotheek zelf aangeven op welk moment de boeken opgehaald gaan worden. De afhaalmomenten zijn op woensdag- en vrijdagmiddag.

Ook voor jeugdleden kunnen tasjes gemaakt worden. Het is mogelijk om voor meer gezinsleden een apart formulier in te vullen, hetzelfde afhaalmoment te kiezen en de tasjes in één keer op te halen.

De Bibliotheek zorgt ervoor dat de boeken in het tasje al op de juiste pas uitgeleend staan, het tasje kan dus direct meegenomen worden.

Deze dienstverlening is alleen mogelijk door de voorwaarden in acht te nemen. Op de pagina www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb staat hierover informatie. Ook worden de afhalers bij de Bibliotheek gewezen op deze voorwaarden. Het bewaken van de gezondheid en veiligheid van afhalers én personeel is hierin leidend.

Het is niet mogelijk om bij het afhalen ook direct boeken in te leveren. Daarvoor zijn de inlevermomenten op donderdag bedoeld.

Vragen?

Heeft u vragen over het inleveren of afhalen? Neem contact op met het Servicebureau. De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-13.00 uur en van 13.30-17.30 uur. Het telefoonnummer is: 088-0062929.

