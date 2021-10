Inloopmoment Hartreize Groenlo ten behoeve van boomplantdag

Deel dit bericht













GROENLO – Een aantal inwoners van de Hartreize en De Kunne in Groenlo zijn een burgerinitiatief gestart om de biodiversiteit in hun leefomgeving te versterken. Op zaterdag 30 oktober wordt er ter informatie voor alle inwoners op de Hartreize/De Kunne een inloopmoment georganiseerd. Daarbij zijn de gemeente, de betrokken inwoners en mede-initiatiefnemer Groenkracht Groenlo aanwezig.

Inloopmoment 30 oktober van 10.00 – 12.00 uur

Omwonenden zijn van harte welkom op dit inloopmoment, in een tent langs het fietspad. Daarin krijgen ze meer informatie over dit burgerinitiatief. Een eerste stap in het versterken van de biodiversiteit is het aanplanten van 40 bomen. Ter plekke kun je de concepttekeningen zien en kun je je opmerkingen en ideeën kwijt.

Boomplantdag

Twee weken later, tijdens Boomplantdag, gaan de kinderen van basisschool de Hoeksteen en de Ni-je Veste aan de slag. Samen met de Bomenwacht worden de bomen beplant.

