Café Doodgewoon Oost Achterhoek najaar 2021

LIEVELDE / BORCULO / AALTEN – ‘Tussenland’: het land waarin je terechtkomt als je niet meer beter wordt’ Dit ‘Tussenland’ kent als het ware twee gezichten: een kant waarin het gaat om wat je belangrijk vindt in het leven: mensen, buiten zijn, eten of muziek. De andere kant is dat je ziek bent, pijn hebt, doodgaat, afscheid moet nemen. Beide hebben aandacht nodig. Deze levenslijn en ziektelijn moeten in balans blijven. Hoe doe je dat? En hoe kun je daar als naasten je plek in hebben?

In Café Doodgewoon komt een geestelijk verzorger hierover vertellen. Aan de hand van haar ervaringen gaat de geestelijk verzorger in op hoe mensen ieder op hun eigen manier zoeken naar een evenwicht tussen doorleven en afscheid nemen. Het afscheid waarvan je niet weet wanneer dat gaat komen. Er is daarnaast veel gelegenheid om uw eigen vragen te stellen, en om met elkaar in gesprek te gaan.

Café Doodgewoon wordt op drie verschillende plekken in de Oost Achterhoek georganiseerd, op alle data van 14.30 tot 16.00 uur. Zaal open om 14.15. Toegang is gratis. U krijgt koffie/ thee aangeboden.

2 november: Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde

11 november: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo

18 november: De Hofnar, Polstraat 7 in Aalten

Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kunt u bellen naar tel. 0622 243393. We volgen de coronamaatregelen van de betreffende locaties. Dat betekent dat de bijeenkomst toegankelijk is voor mensen met een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs.

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Achterhoek. De Rabobank sponsort deze bijeenkomsten.

