Inspirerende expositie in de Stadsboerderij Grolle

GROENLO – Gedurende de maanden oktober en november kunt u in de Stadsboerderij Grolle genieten van een afwisselende, inspirerende en kleurrijke expositie. Door hun werk samen te brengen, hebben Paul Klein Gunnewiek, Joke Meulenbeek en Anny Scharenborg een prachtig pallet aan beelden, sculpturen en schilderijen gevormd, ieder met een eigen textuur waarin de hand van de kunstenaar te herkennen is.

Steen in beeld

Paul Klein Gunnewiek is van beroep restauratiemetselaar en steenhouwer. In het verlengde hiervan heeft hij als hobby het maken van onder andere beelden, sculpturen en gevelstenen. Hij werkt voornamelijk met marmer, Belgisch en Iers hardsteen. Paul haalt zijn inspiratie uit de actualiteit zoals de coronacrisis, het milieu, maar ook uit de dierenwereld. Hij streeft in zijn werk zoveel mogelijk originaliteit na. Ook kan hij door alledaagse vormen of voorwerpen geboeid raken, zoals een hele simpele knoop in een touw of een lus. Maar Paul gaat ook emotioneel beladen onderwerpen in zijn werk niet uit de weg. Zo heeft hij een sculptuur gemaakt dat verwijst naar kamp Westerborg uit de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is Paul een nieuwe uitdaging aangegaan, het creëren van handen uit steen. In de expositie toont Paul een overzicht van zijn werken.

Abstract, figuratief en kleurrijk

Joke Meulenbeek heeft al sinds jaar en dag een passie voor schilderen. Op de Vrije Academie in Roermond maakte zij zich de techniek van het werken met olieverf eigen en verdiepte zich in het schilderen van stillevens. De afgelopen decennia heeft haar werk veel verandering en ontwikkeling doorgemaakt, waarbij zij steeds op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging, waarmee zij kan experimenteren. Op dit moment schildert Joke alleen met acrylverf en maakt zij zowel figuratieve als abstracte werken. Zij gebruikt hiervoor verschillende materialen, dit varieert van modelleerpasta, zand en papier tot stoffen. Joke past felle kleuren toe in haar schilderijen. Gedurende 15 jaar heeft zij een doorlopende expositie in verpleeghuis Den Es en verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld. Ook heeft zij meerdere keren geëxposeerd bij Galerij Wij in Groenlo. Nog altijd volgt Joke schilderlessen, want zij blijft nieuwsgierig naar het leren van nieuwe technieken en het opdoen van nieuwe ideeën.

Asjakunst

Anny Scharenborg is al jarenlang op het creatieve vlak actief en heeft zich de afgelopen 10 jaar vooral toegelegd op schilderen. Zij is autodidact. Dit betekent dat zij zich door zelfstudie en los van begeleiding de technieken van het schilderen eigen heeft gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een breed scala aan schilderijen, ieder met een eigen karakter. Een belangrijk doel voor Anny is dat mensen in één oogopslag naar haar schilderijen worden toegetrokken, maar nog belangrijker vindt ze het effect dat haar schilderen hebben op mensen. Anny streeft ernaar om mensen blij te maken met haar schilderijen. Ze werkt met acrylverf en gebruikt ook andere materialen in haar schilderijen. Ze vat haar werk samen onder de titel Asjakunst.

Deze bijzondere en inspirerende expositie is gedurende de maanden oktober en november te bezoeken op dinsdag tot en met zaterdag in de Stadsboerderij Grolle, Notenboomstraat 15, 7141 AB GROENLO. De openingstijden zijn van 1 juni tot 1 november van 11.00 uur tot 16.30 uur en van 1 november tot 1 juni van 12.00 uur tot 16.30 uur. Zie voor verdere informatie de website www.stadsboerderijgrolle.nl. U kunt ons ook vinden op Facebook.

