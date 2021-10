Achterhoek Foodmarkt donderdag 28 oktober DRU Industriepark

Deel dit bericht













ULFT – Ondernemers en leerlingen van het Graafschap College brengen een smakelijke de aan het Achterhoekse landschap. Maak kennis met onder andere Puur Achterhoeks brood, bier, borrel en koek van graansoorten van eigen bodem en nog veel meer. Bakkers, brouwers, een graanteler, de molenaar en mouterij presenteren hun onderscheidende producten én hun bijdrage aan het Achterhoekse landschap. Met de oproep van platform Achterhoek Food aan ieder: Kies voor onze natuur, eet lekker en puur.

Platform Achterhoek Food zet zich in om Achterhoek neer te zetten als internationaal onderscheidende foodregio. De regio waar natuurinclusief wonen, werken en eten normaal is. Het platform is opgericht vanuit het leefbaarheidsprogramma LEADER Achterhoek en coördineert, organiseert en initieert vele initiatieven met en voor ondernemers, onderwijs en overheden en betrekt breed zo veel mogelijk de zorg- , natuur-, agri- en cultuursector en het toerisme er bij.

Op 28 oktober houdt het platform Achterhoek Food haar tweede Ronde Tafel conferentie en worden de vorderingen getoond van het samenwerken met concrete resultaten zoals de introductie van nieuwe foodproducten zoals Puur Achterhoeks Broden, Bier, Borrel en speciaal koffiekoekje gemaakt van graansoorten van eigen bodem. Voorzitter van platform Achterhoek Food Jan Markink zal de volgende stap voor het bestendigen van de samenwerking in de regio aankondigen met het Achterhoek Food Manifest en de internationale samenwerking die opgestart wordt met andere vooraanstaande foodregio’s in Europa.

Foodmarkt 17:30 – 20:30

Om een breder publiek kennis te laten maken met de resultaten van verschillende projecten en onderscheidende Foodproducten wordt aansluitend een Achterhoek Foodmarkt gehouden, een smaakwerkplaats van Smaakacademie Achterhoek, voor het eerst openbaar, waar leerlingen en docenten van het Graafschap College en ondernemers iedereen laten kennismaken met smakelijke toepassingen en het samenwerken van boer tot bord. Ondernemers van de masterclass Achterhoek Food presenteren hun nieuw ontwikkelde producten en winkelconcepten. Met Stichting Achterhoek Food promotie presenteren we de nieuwe Puur Achterhoeks producten (brood, bier en koffiekoekje).

Zo geeft deze foodmarkt een concrete invulling aan de landelijke campagne Ode aan het Landschap, waar Achterhoek Toerisme partner van is. Meer graan in het landschap draagt bij aan beleving, bodemvruchtbaarheid en natuur wanneer granen geteeld worden met ook nog een bloemrijke akkerrand. Met de keuze voor deze foodproducten dragen we bij aan een mooi landschap en verdienmodel voor boer, keten en de regio.

De Achterhoekse Foodmarkt is vrij toegankelijk. “Er is echt van alles te zien en te proeven. Van 17.00 uur tot 20.30 uur staan de deuren van het hoofdgebouw van DRU Industriepark wagenwijd open. Kom horen, zien, ruiken, proeven of ‘praoten over iets ni-js’ waar je hulp bij nodig hebt”, meldt Maurits Steverink, coördinator platform Achterhoek Food. De voedselsector is een vitale sector voor de Achterhoek, met bijna twintig procent van de bedrijvigheid, die in totaal 78% van het grondgebied van de regio benut. En er is nog veel meer uit te halen.

