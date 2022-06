Is Groenlo klaar voor de Duitse gast?

Woensdag 6 juli nemen Duitse mystery guests de proef op de som.

GROENLO – Voor de coronaperiode zat het bezoek van de Duitse gast aan de Achterhoek duidelijk in de lift. De verwachting is dat dit ook in toekomst weer gaat groeien. Het is goed om hier dan op voorbereid te zijn. Anna van Wezel, die via de gemeente Oost Gelre kosteloos Duits cursussen voor ondernemers aanbiedt, neemt de proef op de som. Op 6 juli stuurt zij een aantal mystery guests op pad die de Groenlose horeca gaat testen op hoe gastvrij en kundig zij een Duitse gast te woord kunnen staan.

Duitse mystery guests bezoeken Groenlose horeca

Duitsers hebben veel overeenkomsten met de Nederlanders maar het is juist belangrijk om de verschillen te kennen. Zo stellen Duitsers over het algemeen meer vragen en zijn ze iets veeleisender. Duitsers zullen eerder met een klacht of met feedback komen. Anna van Wezel: “En Duitse gasten zijn heel trouw, het overgrote deel komt graag terug voor een herhalingsbezoek. Het is dus heel belangrijk om de Duitse gast goed en correct te ontvangen.” Toeristisch Coördinator Meike Prollius beaamd dit en voegt hieraan toe: ‘De Duitse gast is ook bereid om meer uit te geven, een extra reden dus om deze goed voorbereid te kunnen ontvangen’. Om die reden is er in samenspraak met de gemeente bedacht om de Groenlose horeca een kleine test te laten ondergaan. Op woensdag 6 juli zal een aantal horecagelegenheden beoordeeld worden door een Duits testteam en na afloop benaderd worden voor deelname aan de cursus.

Verwachting forse toename Duitse gast

In 2021 zijn er in totaal bijna 2,5 miljoen Duitse bezoekers naar Nederland gekomen. Dat is 25% minder dan in 2020 en te danken aan corona. Qua bezoekersaantallen is Duitsland wel nog steeds het belangrijkste herkomstland voor Nederland. Van alle buitenlandse verblijfs-bezoekers naar Nederland (6,3 miljoen) kwam bijna 40% vanuit Duitsland in 2021. Circa 80% van de Duitsers heeft vakantieplannen voor 2022. Dat is significant hoger dan een jaar geleden. Al met al wordt verwacht dat het bezoek aan Nederland t.o.v. 2021 weer fors zal toenemen. Bron: NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen).

Kosteloze cursus Duits voor toeristische ondernemers

De gemeente Oost Gelre heeft Anna van Wezel gevraagd om kosteloze Duits cursussen aan te bieden aan de toeristische ondernemers en organisaties in de gemeente. Het afgelopen jaar maakten diverse ondernemers hier online gebruik van om hun personeel extra handvatten te bieden de Duitse gast correct te kunnen helpen. Van Wezel biedt opnieuw cursussen aan vanaf september. De cursussen zijn laagdrempelig en vinden in informele sfeer plaats, ook wordt er rekening gehouden met de verschillende niveaus in de beheersing van de Duitse taal. Van Wezel: ‘Het moet leuk en toegankelijk zijn voor iedereen’. De cursussen kunnen in overleg met de ondernemer of organisatie op maat worden gemaakt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Anna van Wezel via: a.vanwezel@oostgelre.nl

