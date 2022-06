Taalhuis Achterhoek bekroond met kwaliteitscertificaat

OOST_ACHTERHOEK – Het Taalhuis Achterhoek heeft onlangs het officiële kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

Het Taalhuis Achterhoek, de samenwerking tussen het Graafschap College en vier bibliotheken in de Achterhoek (de Bibliotheek West-Achterhoek, de Bibliotheek Montferland, de Bibliotheek Achterhoekse Poort en de Bibliotheek Oost-Achterhoek), scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft het Taalhuis de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

De organisatie is trots op het behalen van het certificaat. Eline Derks, Regiocoördinator van het Taalhuis Achterhoek zegt hierover: “Tijdens de audit hebben we als Taalhuis Achterhoek goed laten zien dat we succesvol zijn in de aanpak van laaggeletterdheid. Als samenwerkende partijen werken we op professionele wijze aan een gemeenschappelijk doel, namelijk het aanpakken van laaggeletterdheid. We hebben een groot netwerk in de Achterhoek, waarmee we een stevige basis bieden voor het vinden en begeleiden van laaggeletterde inwoners.”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....