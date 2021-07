Koninklijke Onderscheiding voor Bennie Smeenk

1970-heden

Oprichter en bestuurslid Klootschietvereniging Zwolle Bennie Smeenk is in 1970 mede-oprichter van KV Zwolle. In de afgelopen 50 jaar is hij secretaris (1970-1978) en voorzitter (1978-2019) geweest. Hij is nu nog steeds bestuurslid van de vereniging, die ongeveer 65 leden telt. Hij was en is een groot promotor van de sport.