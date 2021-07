DRU Industriepark genomineerd voor de NRP Gulden Feniks 2021

Deel dit bericht













ULFT – Op 7 juli heeft de jury van de NRP Gulden Feniks 2021 de acht genomineerde projecten bekend gemaakt in de categorieën Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie. Het DRU Industriepark is uit 54 inzendingen verkozen onder de laatste acht genomineerden.

De NRP Gulden Feniks is een prijs voor renovatie en transformatie. De naam van de prijs verwijst naar de legende van de feniks die uit zijn eigen as herrijst. De NRP Gulden Feniks is daarmee dé prijs voor de meest excellente voorbeelden van renovatie- en transformatieprojecten in Nederland.

Het DRU Industriepark deed een inzending in de categorie gebiedstransformatie, op basis van de ontwikkeling van de zeven rijksmonumenten op het complex. In die inzending ligt de focus niet enkel op wat er sinds 1997 is herontwikkeld en herbestemd op het park, maar wordt ook gekeken naar de toekomstplannen die er zijn voor een hotel, museum en evenementenhal in de SSP hal.

Op 10 juni bracht de jury (bestaande uit landelijke specialisten op het gebied van architectuur, bouwkunde en architectuurgeschiedenis) een bezoek aan onder andere het DRU Industriepark om de locatie persoonlijk te bezichtigen. De jury liet zich onderweg door diverse ‘betrokkenen vanaf het eerste uur’ bijpraten over de transformatie die het DRU complex heeft doorgemaakt van vervallen industrieterrein tot broedplaats voor cultuur en innovatie. En hoe de visie uit eind jaren negentig ondanks tegenslagen en crisis toch werkelijkheid is geworden.

Aansluitend aan de bezichtiging van de locaties heeft de jury op basis van uitgebreide discussie acht locaties genomineerd die strijden om de titel. Op 16 november vindt het jaarlijkse NRP Congres plaats. Tijdens dit congres maakt de jury de winnaar van de NRP Gulden Feniks 2021 bekend. Alle inzendingen én genomineerden zijn te bekijken op https://arch-lokaal.nl/nominaties-gulden-feniks-2021-bekend/

NRP is een onafhankelijk kennisnetwerk voor de volle breedte van de vastgoedsector. Het netwerk van ruim 100 bedrijven en organisaties zet zich in voor vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie.

Fotobijschrift 1: Overzichtsfoto van het DRU Industriepark anno 2021 – foto: Stan Bouman