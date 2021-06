Levensloopbestendig wonen in Oost Gelre: in hoeverre helpt de gemeente?

Deel dit bericht













Zorg is een grote kostenpost in dit land, zeker met de vergrijzing die plaatsvindt. Daarom zie je dat mensen sneller ontslagen worden uit het ziekenhuis en langer thuis moeten blijven wonen. Voor dat laatste kan het noodzakelijk zijn om aanpassingen te doen aan de woning om deze levensloopbestendig te maken. In hoeverre helpt de gemeente Oost Gelre inwoners daarbij?

Toekomstbestendig Wonen Lening

Eigenaren van een eigen koopwoning in de gemeente Oost Gelre kunnen gebruikmaken van de Toekomstbestendig Wonen Lening van de gemeente. Deze lening is tot stand gekomen met behulp van de Provincie Gelderland en dient verschillende doelen: het levensloopbestendig maken van woningen, maar ook het verduurzamen van woningen en het verwijderen van asbest. Er zijn verschillende leenvormen, waarbij het minimale bedrag 2.500 euro is en het maximale bedrag 30.000 of 50.000 euro. De rente op de Toekomstbestendig Wonen Lening is relatief laag.

Voorwaarden

Toch kleven er zeker ook haken en ogen de regeling. Woningeigenaren die alleen geïnteresseerd zijn het levensloopbestendig maken van hun woning en niet willen investeren in energiezuinige maatregelen aan hun woningen, vallen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening buiten de boot. De gemeente stelt namelijk de verplichting dat er minimaal één ‘energiemaatregel voor de duurzaamheid’ uitgevoerd moet worden. Ook in het geval van een nieuw te bouwen woning kan er geen gebruik gemaakt worden van de lening. Deze woningeigenaren moeten dus eventueel elders geld lenen voor hun levensloopbestendige maatregelen.

Huurders

Mensen die in een huurwoning wonen en hun woning levensloopbestendig willen maken, kunnen geen gebruikmaken van de lening van de gemeente. Dit terwijl er ook hier behoefte aan aanpassingen kunnen zijn. De verhuurder zal daarnaast sowieso ook beperkingen stellen voor wat je wel en niet kunt aanpassen in huis. Een nieuwe badkamer realiseren op de benedenverdieping zal waarschijnlijk niet toegestaan, het plaatsen van handgrepen en een traplift wellicht wel, aangezien deze zaken ook weer relatief gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Huurders doen er verstandig om eerst te overleggen met de verhuurder. Zij kunnen in het geval van toestemming van de verhuurder eventueel een persoonlijke lening afsluiten om de aanpassingen te bekostigen als dit niet van het eigen spaargeld kan.

Je wensen en in welke situatie je zit zijn dus belangrijke factoren bij het in aanmerking komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening van de gemeente Oost Gelre. Voor jongere woningeigenaren is het goed om te weten dat deze lening ook ingezet kan worden voor het verduurzamen van de woning en het verwijderen van asbest.