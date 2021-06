Samenwerking MST en SKB voor vaatchirurgie van start

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Komende week start de samenwerking tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het MST op het gebied van vaatchirurgie. Twee vaatchirurgen uit het MST vullen het chirurgisch team in het SKB aan. Daarmee ontvangen patiënten van het SKB uitstekende vaatzorg dicht bij huis, mede door de extra kennis, expertise en ervaring uit een topklinisch ziekenhuis.

Goed en dichtbij

Met de samenwerking met het MST biedt het SKB patiënten hoge kwaliteit vaatzorg dicht bij huis. Voor consulten, onderzoeken en behandelingen kunnen patiënten in het SKB terecht. Hier zien zij hun behandelend vaatchirurg. Alleen als een operatie nodig is, gebeurt dit in het MST. De nazorg na een operatie vindt weer in het SKB plaats. De vaatchirurgen die naar het SKB komen zijn Roland Beuk en Theo Menting, zo nodig neemt bij afwezigheid een collega vaatchirurg waar.

Kennis en ervaring

De twee nieuwe artsen brengen veel kennis en ervaring mee. Zo heeft vaatchirurg Roland Beuk zich gespecialiseerd in wondbehandeling in de volle breedte. Daarnaast is hij gespecialiseerd in stoornissen in de darmdoorbloeding, waarvoor het MST een gespecialiseerd verwijscentrum is. Het MST heeft op operatiegebied de nieuwste technieken in huis. Onder meer een hybride operatiekamer waarin verschillende toepassingen gecombineerd ingezet worden en vaatoperaties met kijkoperatietechnieken uitgevoerd worden. Hierdoor zijn patiënten sneller weer op de been. Vaatchirurg Theo Menting heeft zich gespecialiseerd in het verminderen van nierschade als gevolg van verminderde doorbloeding. Daarnaast werkte hij als vaatchirurg in het Prince of Wales Hospital in Sydney, Australië. Dit is een van de meest toonaangevende vaatchirurgische klinieken in de wereld.

Onder één dak

De vakgroep chirurgie is blij met de aanvulling van het team met collega’s uit het MST. Chirurg Michiel van der Vaart: “we werkten eerder samen met vaatchirurgen van het MST en dat beviel erg goed. Naast de extra kennis en kunde die zij meebrengen uit een topklinisch ziekenhuis is het voor patiënten erg prettig dat alles onder één dak gebeurt. Veel vaatpatiënten hebben ook andere aandoeningen. Als je meerdere artsen hebt en ook andere onderzoeken moet ondergaan, is het fijn dat dit allemaal in het SKB kan. Dit scheelt patiënten reizen tussen verschillende locaties.”

Wond- en voetenpoli

Het SKB heeft in Winterswijk speciale wond- en voetenpoli’s om patiënten met slecht genezende wonden goed te behandelen. De wondverpleegkundigen werken daarbij nauw samen met de vaatchirurgen voor een optimale behandeling. De afspraken en behandeling worden gecombineerd waardoor patiënten niet vaker hoeven te komen dan nodig is. Voor patiënten scheelt dat extra reizen.

Vertrouwen in de toekomst

Met de hernieuwde samenwerking met de vaatchirurgen van het MST is er vertrouwen in de toekomst. Ook de collega’s uit het MST kijken uit naar de samenwerking. Vaatchirurg Theo Menting: “Ik heb veel zin om in het SKB te beginnen om samen zo goed mogelijke zorg te leveren.”