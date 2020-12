Lionsclub Groenlo Slingelanden zet kerk Zieuwent in het licht

ZWIEUWENT – De verlichting van de statige St. Werenfriduskerk in Zieuwent was aan vervanging toe. Voor de Lionsclub Groenlo Slingelanden voldoende aanleiding om 1.500 euro te doneren voor nieuwe, moderne en zuinige verlichting.

Lionsclub Groenlo Slingelanden haalt door middel van fundraising geld op en kent dit vervolgens toe aan initiatieven die financiële steun goed kunnen gebruiken. Zo’n initiatief is de projectgroep onder leiding van Erik Hummelink, Freek Toebes en Bennie Beerten die nieuwe buitenverlichting voor de St. Werenfriduskerk in Zieuwent wil realiseren. De bestaande buitenverlichting van de kerk was dusdanig oud, dat ze niet meer te repareren was. Erik Hummelink vertelt: “Wij vinden dat het mooiste gebouw van de Achterhoek mooi in het licht hoort te staan, zodat iedereen ervan kan genieten. Daarom zijn we begin 2020 gestart met een inventarisatie van de aanschaf- en aanlegkosten. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar de benodigde middelen.”

Lions helpen graag

Om de kosten voor het omvangrijke project gedekt te krijgen, kwam ook een verzoek binnen bij de Lionsclub Groenlo Slingelanden. Maarten Reimes, dit jaar president van de Club, licht toe: “Als bestuur hebben we het verzoek voorgelegd aan onze leden. Die stemden er uniform mee in en waren er trots op dat we als club konden helpen om de kerk weer mooi te laten schijnen!”

Alle kleuren van de regenboog

De Zieuwentse kerk is dankzij de inzet van veel vrijwilligers inmiddels voorzien van de nieuwe buitenverlichting. De zuinige LED-spots kunnen alle mogelijke kleuren geven. Zo staat de kerk nu in het teken van ‘Orange the World’, een actie van de Verenigde Naties waarin aandacht wordt gevraagd voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. Met Kerst zal de kerk mooi rood zijn en tijdens de jaarwisseling verschijnen alle kleuren van de regenboog.