Lokale totaalwebshop voor Oost Gelre

OOST GELRE – Één webshop waarbinnen klanten online kunnen shoppen bij verschillende lokale winkeliers, in één aankoop. Een lokale BOL, zoals de initiatiefnemers het vergelijken. Het kan vanaf woensdag 13 mei in de gemeente Oost Gelre. Een groot aantal lokale winkeliers en ondernemers is al aangesloten en er is volop variëteit aan lokale producten te vinden op Lokaalshop Oost Gelre.

Al enkele jaren lopen de Achterhoekse initiatiefnemers Twan Derksen (Simplix) en Rutger Addink (Addink Media) met het idee voor een lokale variant op de populaire landelijke webshop van BOL. Nu, tijdens de coronacrisis werd dit idee, zeker gelet op de verminderde bezoeken aan winkelcentra, ineens weer erg actueel en zijn zij aan de slag gegaan. Met als resultaat een overzichtelijke lokale totaalwebshop Lokaalshop Oost Gelre met aanbod van lokale winkeliers, overzichtelijk weergegeven in diverse rubrieken.

Bezoekers van de webshop kunnen binnen de shop winkelen bij diverse lokale ondernemers en in één keer veilig afrekenen via Ideal. De winkeliers/ondernemers waar de bestelling gedaan wordt, zorgen er vervolgens zelf voor dat de bestelling bij de klant binnen Oost Gelre thuisbezorgd wordt.

“Dat is voor nu nog het geval”, meldt Rutger. Hij vervolgt: “We zijn bezig om ook de bezorgservice volledig te verzorgen, zodat de lokale winkeliers dat niet zelf hoeven te doen.”

Twan en Rutger zijn beiden lokaal betrokken ondernemers. Zij ondersteunen samen meerdere sociaal/maatschappelijke initiatieven in de regio en zijn als sponsor betrokken bij diverse regionale clubs en initiatieven. Ook voor de bezorgservice onderzoeken zij momenteel een maatschappelijk verantwoorde oplossing.

Twan en Rutger geven aan dat het platform zo is ingericht dat ook voor andere gemeenten snel een eigen lokale Lokaalshop voor die gemeente is in te richten. Op deze manier willen ze het platform ook beschikbaar stellen binnen andere gemeenten.

Kijk voor meer informatie op de website oostgelre.lokaalshop.nl (zonder www)

Winkeliers die willen deelnemen of meer informatie willen, kunnen per email informatie opvragen via info@lokaalshop.nl

