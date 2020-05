ZOOV School rijdt weer door de Achterhoek!

ACHTERHOEK – Alle basisscholen zijn vanaf maandag weer begonnen. Ook startte het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en regulier basisonderwijs in de Achterhoek. Er stonden ongeveer 650 kinderen en 150 chauffeurs klaar om weer met ZOOV op pad te gaan. De afgelopen weken werkten de medewerkers van ZOOV School hard om de planning van de ritten in het leerlingenvervoer rond te krijgen.

Samenwerking

Het vervoer van leerlingen in het speciaal onderwijs voert ZOOV met grote zorg uit. Het is belangrijk dat de kinderen naar school gaan. De regelmaat en het ritme van het naar school gaan, zorgt voor rust en stabiliteit in het dagelijkse leven van veel ouders en kinderen. Door de goede samenwerking met de vervoerders, chauffeurs, gemeenten, scholen, ouders en kinderen is het dan ook gelukt om maandag zonder grote problemen te starten met het leerlingenvervoer.

Geduld en wennen

De chauffeurs en andere medewerkers keken ernaar uit weer voor de kinderen klaar te staan. “Er zijn met de chauffeurs, scholen, ouders en kinderen een aantal extra afspraken gemaakt, zodat het vervoer goed en veilig verloopt”, zegt Geert-Jan Verzijden van Coördinator ZOOV Beheer. “Het gaat dan om afspraken in en rond de taxi en afspraken rondom school. Het vervoer is anders dan voorheen en dat is misschien even wennen. Toch zijn we met elkaar prettig gestart.”

Protocol ‘veilig leerlingenvervoer en veilig kinderopvangvervoer’

De afspraken komen uit het protocol ‘veilig leerlingenvervoer en veilig kinderopvangvervoer’. Dit protocol is opgesteld door branchevereniging KNV Zorgvervoer en Taxi en vakbonden FNV en CNV. Het beschrijft de maatregelen voor vervoerders en chauffeurs.

