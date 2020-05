Burgemeester en wethouder bezoeken zorginstellingen

OOST GELRE – Burgemeester Annette Bronsvoort en wethouder Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre hebben vandaag, op de dag van de Zorg, een bezoek gebracht aan de zorginstellingen in de gemeente Oost Gelre. Met het bezoek wilden ze de bewoners een ‘hart onder de riem steken’ in deze Coronacrisis.

“Het is wel op afstand en met een microfoon in de hand”; vertelt de burgemeester in de binnentuin van de Molenberg in Groenlo. Dit was de laatste locatie die aan het eind van de middag werd bezocht. De start was na het middaguur bij Hof van Flierbeek in Lichtenvoorde. Daarna ging wethouder Hoenderboom door naar de Vivaldistraat en Jaartsveld in Groenlo. Beide locaties zijn van De Lichtenvoorde.

De burgemeester ging naar de Antoniushove, Hof van Flierbeek, Patronaatshof, Mariënhof en De Molenberg.

Voor de bewoners had het gemeentebestuur iets lekkers meegebracht voor bij de koffie.

