Loopgraven aangelegd op het Schootsveld

GROENLO – Op 21, 22 en 23 oktober 2022 wordt in Groenlo ‘De Slag om Grolle’ georganiseerd. Dit is het grootste 17e eeuwse evenement van Europa. Van over de hele wereld komen re-enactors de belegering van 1627 nabootsen, waarbij Groenlo door Prins Frederik Hendrik werd heroverd op de Spanjaarden.

Het slagveld, genaamd het Schootsveld dat net buiten de vestingwallen ligt, is inmiddels gereed gemaakt voor de komst van de huurlingen van Prins Frederik Hendrik. Op de batterij zijn vorige week schanskorven geplaats.

Een groot deel van de voorbereidingen om het Schootsveld helemaal klaar te maken voor ‘De Slag om Grolle’, wordt gedaan door de groep ‘sappeurs’. Een sappeur is iemand die gespecialiseerd is in het aanleggen van sappen. Dit zijn aanvals- of naderingsloopgraven die bij de belegering van een vesting werden gegraven om de aanvallers, beschermd tegen het vijandelijk vuur, zo veilig mogelijk dicht bij de stad te brengen.

Ook het plaatsen van de schanskorven is het werk van een sappeur. De schanskorven vormen een borstwering ter verdediging van de mensen die zich op de batterij bevonden. Tijdens de belegering van Grolle in 1627 werden deze simpele verdedigingswerken in grote getalen gebruikt om de soldaten in de loopgraven te beschermen. Ook tijdens de Slag zijn de sappeurs zichtbaar aan het werk op het schootsveld.

Tickets voor ‘De Slag om Grolle’ zijn te koop via www.slagomgrolle.nl. Voor meer informatie kijk op www.slagomgrolle.nl en de facebookpagina van de Slag.

