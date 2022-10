Predicaat ‘Hofleverancier’ voor Firma Zeiler

LICHTENVOORDE – Namens Zijne Majesteit de Koning heeft burgemeester Annette Bronsvoort op zaterdag 8 oktober het Predicaat Hofleverancier uitgereikt aan de Firma Zeiler te Lichtenvoorde. De huidige vennoten Mirjan Scheltinga en Laurens Snijders nemen het predicaat in ontvangst tijdens de viering van het 125-jarig bestaan van het bedrijf.

Predicaat Hofleverancier

Op 3 oktober is bij Koninklijke Beschikking het Predicaat Hofleverancier toegekend aan de Firma Zeiler te Lichtenvoorde, vanwege hun 125 jaar bestaan. Het predicaat is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven met een regionale en landelijke uitstraling.

Geschiedenis van de Firma Zeiler

De geschiedenis van de firma Zeiler gaat terug tot 5 oktober 1897 wanneer Johannes Zeiler, van beroep hoefsmid een smederij start in Lichtenvoorde. De bedrijfsmatige start van de smederij Zeiler kenmerkt zich door veel ambachtelijk handwerk. Het hoefsmeden was met name voor de klanten die bestond uit landbouwers.

Vanaf 1911 handelt het bedrijf in machinerieën, ijzerwaren en huishoudelijke artikelen, wat leidt tot een verbouwing tot winkel in 1918. In 1922 komt de zoon van Johannes Zeiler in het bedrijf en verandert ook de bedrijfsvorm.

De smederij wordt groter en meer machines en werktuigen worden aangeschaft.

In de jaren ‘50 en ‘60 groeit het bedrijf door en er volgen specialisaties. Er wordt een nieuwe hal gebouwd achter de Rapenburgstraat, aan de Esstraat, voor machinefabriek Zeiler N.V. En het personeelsbestand groeit tot 30 personen.

Continuïteit en kwaliteit kenmerkt het bedrijf, ook als de familie Scheltinga de bedrijfsopvolger wordt. De vader van de huidige generatie Scheltinga specialiseert zich steeds verder. Zo is er een bedrijfsonderdeel tankfabrikage en een bedrijfstak centrale verwarming.

In 1968 volgt de overname van de tankfabrikage door de Paul Mueller Company. De tak huishoudelijke artikelen wordt uitgebreid en de bedrijfstak centrale verwarming wordt geleidelijk aan overgenomen door een compagnon.

Continuïteit en kwaliteit beloond met Predicaat Hofleverancier

Zeiler is anno 2022 een modern bedrijf dat al 125 jaar gevestigd is in Lichtenvoorde. Het geniet bekendheid in de hele regio. Deze continuïteit en het vakmanschap van 125 jaar Zeiler is onderscheiden met het Predicaat Hofleverancier. Het familiebedrijf mag het Predicaat met het bijbehorende wapenschild ‘Hofleverancier’ voeren.

