Marianum-leerlingen winnen prijzen tijdens JAFA filmfestival

GROENLO/LICHTENVOORDE – Het jaarlijkse scholierenfilmfestival JAFA, dat dit jaar op woensdag 8 april 2020 jl. zou plaatsvinden, is dit jaar afgelast vanwege de coronacrisis. Wel heeft de vakjury alle films die eerder dit jaar zijn ingestuurd, thuis beoordeeld en maakte de uitslag bekend via Skype. En voor leerlingen van Marianum is dat heel leuk nieuws, want van de zes films uit de bovenbouw die Marianum heeft ingezonden, zijn er twee in de prijzen gevallen!

De eerste prijs, in de categorie ‘live action’ met de titel: The silly cops, is gemaakt door Sandor Lazzeri Ties Ressing Sven Baks Twan Klein Goldewijk Jochem Rooks en de derde prijs, in de categorie ‘animatie’, met de titel: Somnium aeternam (eternal dream) is gemaakt door Elise Lunenburg. Deze beide films zijn op de website van Marianum te bekijken en op de website van JAFA zelf staan de prijswinnaars.

Hieronder staan de winnende films die scholieren van verschillende middelbare scholen in de Achterhoek maakten rondom het thema ‘Ondersteboven’:

Live action videoclip onderbouw: Nightmare Cycle – Ulenhof College (Aaron Willems, Daan van Bentum, Sil Jansen, Floris Halleriet, Alec Oosterveld)

1-minutefilm – onderbouw: Gas op die Lollie – Zone College (Linsey te Velthuis, Mylou Heutink, Lynn Arentsen, Lianne Dijkman)

1-minutefilm – bovenbouw: The mummie – Rietveld Lyceum ( Jay Spits, Indy Reindsen, Meike van Beers, Sara Ben Lahmar)

Animate – onderbouw: The Lost Ball – Ludger College (Pim, Isa en Fae)

Animatie – bovenbouw: ARCADE – Rietveld Lyceum ( Tessa van Bellen)

Documentaire: Vrijheid in Dinxperlo – Isala ( Malou Jolink, Lise Reusen, Lieke Schuurman)

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…