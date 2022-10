Media uit Frankrijk, Duitsland en Spanje op Slag om Grolle

GROENLO – Nog even en de leukste geschiedenisles van het jaar staat weer op het punt van beginnen. Dan stroomt de binnenstad van Groenlo weer vol met figuren die zo uit een 17de-eeuws schilderij lijken te komen: musketiers, marketentsters en muzikanten, maar ook zwervers, chirurgen en schoenlappers.

Behalve de bijna 1500 figuranten uit binnen- en buitenland, die lid zijn van een vereniging die interesse heeft in levende geschiedenis, zijn er ook meer dan twintig ondernemers in historisch materiaal van de partij. Aangevuld met tientallen muzikale artiesten en zo’n dertig binnenstadgroepen die in hun straatje een thema uitbeelden levert dat een uniek plaatje op. Geen wonder dat veel vertegenwoordigers van de media hun weg naar Groenlo al gevonden hebben. Ook van media uit Frankrijk, Duitsland en Spanje hebben mensen zich inmiddels gemeld voor een perskaart.

De belangstelling gaat vooral uit naar de slag zelf, een nabootsing van de belegering van het stadje dat in 1627 in Spaanse handen was. Met een leger van 25.000 man slaagde Frederik Hendrik, een van de eerste Oranjes, er binnen een maand in om het bolwerk in het oosten des lands te ontzetten. De benadering van de veste via zigzagloopgraven wordt nagebootst met een dynamisch slagveld, waarbij elke dag het doel dichter genaderd wordt.

Veel scholen hebben zich gemeld, omdat ze het ook voor hun leerlingen een interessante exercitie vinden. Maar veel gasten van campings in de omgeving hebben voor dit uitje in de herfstvakantie al een tijd geleden kaarten besteld. “We denken dat we weer op tienduizenden toeschouwers mogen rekenen”, zegt Marjolein Houwer namens de organisatie. “Hoewel het weer in oktober altijd een beetje onvoorspelbaar blijft, hebben we redelijke vooruitzichten en alle vertrouwen in een goede afloop”. vervolgt Marjolein

De bevolking van Groenlo heeft ook duidelijk zin in in deze achtste editie van het sinds 2005 bestaande evenement, zeker omdat de laatste keer drie jaar geleden was. Nieuw is dit keer dat in de hele stad zondag om 14.00 uur een minuut stilte wordt gehouden voor slachtoffers van oorlogen. Een gebaar dat zeker door de in Groenlo wonende Oekraïeners, die ook aan de voorbereiding van het evenement meehielpen, zeer op prijs gesteld wordt.

Voor het programma kijk op www.slagomgrolle.nl

